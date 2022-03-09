https://ria.ru/20220309/energiya-1777231601.html

Страны Балтии планируют отключиться от российской энергосети

Страны Балтии планируют отключиться от российской энергосети - РИА Новости, 09.03.2022

Страны Балтии планируют отключиться от российской энергосети

Страны Балтии заключили соглашение об отключении от российской сети электроснабжения и их синхронизации с европейской сетью ранее 2025 года, сообщает портал... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:06

2022-03-09T10:06

2022-03-09T10:06

в мире

россия

белоруссия

еврокомиссия

латвия

эстония

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Страны Балтии заключили соглашение об отключении от российской сети электроснабжения и их синхронизации с европейской сетью ранее 2025 года, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на парламентского секретаря министерства экономики Илзе Индриксоне.В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России"."Латвия, Литва и Эстония заключили соглашение об отключении от российской сети электроснабжения и синхронизации стран Балтии с европейской сетью ранее 2025 года, заявила парламентский секретарь министерства экономики Илзе Индриксоне на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям", - говорится в сообщении.Как рассказала Индриксоне, с Эстонией и Литвой удалось договориться о том, что не стоит тянуть с проектом синхронизации до 2025 года, это можно сделать и раньше."Министр (экономики Янис Витенбергс - ред.) обратился за поддержкой к Европе, чтобы эти решения можно было реализовать быстрее", - приводит издание слова Индриксоне.Она отметила, что на преждевременное отключение также потребуется дополнительное финансирование, но уже сейчас это обеспечит гораздо более высокую безопасность электроснабжения.

https://ria.ru/20220308/borrel-1777184168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, белоруссия, еврокомиссия, латвия, эстония, санкции в отношении россии