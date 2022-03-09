В Кремле назвали ситуацию на энергетических рынках турбулентной
Пресс-секретарь президента Песков назвал ситуацию на энергетических рынках турбулентной
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ситуация на энергетических рынках достаточно турбулентна, не известно, до какой степени она дойдет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, что ситуация на энергетических рынках развивается достаточно турбулентно. Мы все вместе не знаем, до какой степени турбулентности мы дойдем", - сказал Песков журналистам.
Комментируя заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что российский экспортный газопровод "Северный поток 2" мертв без шансов на возрождение и что "это груда металла на дне моря", Песков отметил, что в данной ситуации показательно то, что об этом говорит высокопоставленный американский дипломат.
"Между тем это, конечно же, металл, но готовый к использованию", - подчеркнул Песков.
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.