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В Кремле назвали ситуацию на энергетических рынках турбулентной
В Кремле назвали ситуацию на энергетических рынках турбулентной - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле назвали ситуацию на энергетических рынках турбулентной
Ситуация на энергетических рынках достаточно турбулентна, не известно, до какой степени она дойдет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:56
2022-03-09T13:56
экономика
мохаммед баркиндо
александр новак
виктория нуланд
сша
россия
великобритания
опек
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ситуация на энергетических рынках достаточно турбулентна, не известно, до какой степени она дойдет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим, что ситуация на энергетических рынках развивается достаточно турбулентно. Мы все вместе не знаем, до какой степени турбулентности мы дойдем", - сказал Песков журналистам.Комментируя заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что российский экспортный газопровод "Северный поток 2" мертв без шансов на возрождение и что "это груда металла на дне моря", Песков отметил, что в данной ситуации показательно то, что об этом говорит высокопоставленный американский дипломат."Между тем это, конечно же, металл, но готовый к использованию", - подчеркнул Песков.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
https://ria.ru/20220302/lavrov-1776123056.html
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сша
россия
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экономика, мохаммед баркиндо, александр новак, виктория нуланд, сша, россия, великобритания, опек, северный поток — 2, дмитрий песков
13:56 09.03.2022
 
В Кремле назвали ситуацию на энергетических рынках турбулентной

Пресс-секретарь президента Песков назвал ситуацию на энергетических рынках турбулентной

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ситуация на энергетических рынках достаточно турбулентна, не известно, до какой степени она дойдет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, что ситуация на энергетических рынках развивается достаточно турбулентно. Мы все вместе не знаем, до какой степени турбулентности мы дойдем", - сказал Песков журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Лавров объяснил, как "Северный поток — 2" показал "настоящее место" Европы
Комментируя заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что российский экспортный газопровод "Северный поток 2" мертв без шансов на возрождение и что "это груда металла на дне моря", Песков отметил, что в данной ситуации показательно то, что об этом говорит высокопоставленный американский дипломат.
"Между тем это, конечно же, металл, но готовый к использованию", - подчеркнул Песков.
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
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ЭкономикаМохаммед БаркиндоАлександр НовакВиктория НуландСШАРоссияВеликобританияОПЕКСеверный поток — 2Дмитрий Песков
 
 
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