https://ria.ru/20220309/energetika-1777280284.html

В Кремле назвали ситуацию на энергетических рынках турбулентной

В Кремле назвали ситуацию на энергетических рынках турбулентной - РИА Новости, 09.03.2022

В Кремле назвали ситуацию на энергетических рынках турбулентной

Ситуация на энергетических рынках достаточно турбулентна, не известно, до какой степени она дойдет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:56

2022-03-09T13:56

2022-03-09T13:56

экономика

мохаммед баркиндо

александр новак

виктория нуланд

сша

россия

великобритания

опек

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ситуация на энергетических рынках достаточно турбулентна, не известно, до какой степени она дойдет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим, что ситуация на энергетических рынках развивается достаточно турбулентно. Мы все вместе не знаем, до какой степени турбулентности мы дойдем", - сказал Песков журналистам.Комментируя заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что российский экспортный газопровод "Северный поток 2" мертв без шансов на возрождение и что "это груда металла на дне моря", Песков отметил, что в данной ситуации показательно то, что об этом говорит высокопоставленный американский дипломат."Между тем это, конечно же, металл, но готовый к использованию", - подчеркнул Песков.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.

https://ria.ru/20220302/lavrov-1776123056.html

https://ria.ru/20220302/potok-1776080805.html

сша

россия

великобритания

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, мохаммед баркиндо, александр новак, виктория нуланд, сша, россия, великобритания, опек, северный поток — 2, дмитрий песков