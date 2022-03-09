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Ле Пен выступила против эмбарго на российские энергоносители
Ле Пен выступила против эмбарго на российские энергоносители - РИА Новости, 09.03.2022
Ле Пен выступила против эмбарго на российские энергоносители
Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступает против введения эмбарго на российские газ и нефть. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:14
2022-03-09T14:14
экономика
цены на нефть
сша
франция
марин ле пен
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ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступает против введения эмбарго на российские газ и нефть.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России."Нет", - сказал Ле Пен в эфире телеканала France 2, отвечая на вопрос, должна ли Европа также отказаться от поставок газа и нефти из России."Использовать этот рычаг – это значит жестоко наказать французов, французские компании, французскую экономику, которым могут потребоваться годы на восстановление. Последствия (такого решения) могут быть гораздо хуже, чем последствия пандемии. Поэтому надо выбирать санкции, которые не будет направлены против покупательской способности французов и против нашей экономической активности", - считает она.
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экономика, цены на нефть, сша, франция, марин ле пен
14:14 09.03.2022
 
Ле Пен выступила против эмбарго на российские энергоносители

Кандидат в президенты Франции Ле Пен выступила против эмбарго на российские энергоносители

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
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ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступает против введения эмбарго на российские газ и нефть.
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
11:40
Эксперт рассказал о последствиях запрета на импорт российской нефти в США
"Нет", - сказал Ле Пен в эфире телеканала France 2, отвечая на вопрос, должна ли Европа также отказаться от поставок газа и нефти из России.
"Использовать этот рычаг – это значит жестоко наказать французов, французские компании, французскую экономику, которым могут потребоваться годы на восстановление. Последствия (такого решения) могут быть гораздо хуже, чем последствия пандемии. Поэтому надо выбирать санкции, которые не будет направлены против покупательской способности французов и против нашей экономической активности", - считает она.
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАФранцияМарин Ле Пен
 
 
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