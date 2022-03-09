https://ria.ru/20220309/embargo-1777284668.html
Ле Пен выступила против эмбарго на российские энергоносители
Ле Пен выступила против эмбарго на российские энергоносители - РИА Новости, 09.03.2022
Ле Пен выступила против эмбарго на российские энергоносители
Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступает против введения эмбарго на российские газ и нефть. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:14
2022-03-09T14:14
2022-03-09T14:14
экономика
цены на нефть
сша
франция
марин ле пен
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ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступает против введения эмбарго на российские газ и нефть.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России."Нет", - сказал Ле Пен в эфире телеканала France 2, отвечая на вопрос, должна ли Европа также отказаться от поставок газа и нефти из России."Использовать этот рычаг – это значит жестоко наказать французов, французские компании, французскую экономику, которым могут потребоваться годы на восстановление. Последствия (такого решения) могут быть гораздо хуже, чем последствия пандемии. Поэтому надо выбирать санкции, которые не будет направлены против покупательской способности французов и против нашей экономической активности", - считает она.
https://ria.ru/20220309/neft-1777249900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, франция, марин ле пен
Ле Пен выступила против эмбарго на российские энергоносители
Кандидат в президенты Франции Ле Пен выступила против эмбарго на российские энергоносители
ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступает против введения эмбарго на российские газ и нефть.
США
8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания
объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
"Нет", - сказал Ле Пен в эфире телеканала France 2, отвечая на вопрос, должна ли Европа также отказаться от поставок газа и нефти из России.
"Использовать этот рычаг – это значит жестоко наказать французов, французские компании, французскую экономику, которым могут потребоваться годы на восстановление. Последствия (такого решения) могут быть гораздо хуже, чем последствия пандемии. Поэтому надо выбирать санкции, которые не будет направлены против покупательской способности французов и против нашей экономической активности", - считает она.