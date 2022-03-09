https://ria.ru/20220309/embargo-1777284668.html

Ле Пен выступила против эмбарго на российские энергоносители

Ле Пен выступила против эмбарго на российские энергоносители - РИА Новости, 09.03.2022

Ле Пен выступила против эмбарго на российские энергоносители

Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступает против введения эмбарго на российские газ и нефть. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:14

2022-03-09T14:14

2022-03-09T14:14

экономика

цены на нефть

сша

франция

марин ле пен

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ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступает против введения эмбарго на российские газ и нефть.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России."Нет", - сказал Ле Пен в эфире телеканала France 2, отвечая на вопрос, должна ли Европа также отказаться от поставок газа и нефти из России."Использовать этот рычаг – это значит жестоко наказать французов, французские компании, французскую экономику, которым могут потребоваться годы на восстановление. Последствия (такого решения) могут быть гораздо хуже, чем последствия пандемии. Поэтому надо выбирать санкции, которые не будет направлены против покупательской способности французов и против нашей экономической активности", - считает она.

https://ria.ru/20220309/neft-1777249900.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, цены на нефть, сша, франция, марин ле пен