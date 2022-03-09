https://ria.ru/20220309/ekho-1777343674.html

"Эхо Москвы" оспорило через суд блокировку радиостанции

"Эхо Москвы" оспорило через суд блокировку радиостанции - РИА Новости, 09.03.2022

"Эхо Москвы" оспорило через суд блокировку радиостанции

Таганский суд Москвы 22 марта проведет беседу по иску "Эхо Москвы", которое оспорило блокировку радиостанции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T18:17

2022-03-09T18:17

2022-03-09T18:35

эхо москвы (радиостанция)

происшествия

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы 22 марта проведет беседу по иску "Эхо Москвы", которое оспорило блокировку радиостанции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."К досудебному рассмотрению в Таганском районном суде г. Москвы 22 марта 2022 на 09 часов 20 минут назначено административное исковое заявление АО "ЭХО Москвы" к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Генпрокуратуре России о признании незаконными требований об ограничении доступа к ресурсу",- сказала собеседница агентства.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом) за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220309/venediktov-1777243129.html

https://ria.ru/20220304/znak-1776446254.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эхо москвы (радиостанция), происшествия, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)