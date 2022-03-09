18:17 09.03.2022 (обновлено: 18:35 09.03.2022)
"Эхо Москвы" оспорило через суд блокировку радиостанции
Суд начнет процесс по делу об оспаривании блокировки радиостанции "Эхо Москвы" 22 марта
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве
Логотип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы 22 марта проведет беседу по иску "Эхо Москвы", которое оспорило блокировку радиостанции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
"К досудебному рассмотрению в Таганском районном суде г. Москвы 22 марта 2022 на 09 часов 20 минут назначено административное исковое заявление АО "ЭХО Москвы" к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Генпрокуратуре России о признании незаконными требований об ограничении доступа к ресурсу",- сказала собеседница агентства.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом) за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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