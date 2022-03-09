https://ria.ru/20220309/ebrr-1777331157.html
ЕБРР выделил два миллиарда евро для помощи Украине
ЕБРР выделил два миллиарда евро для помощи Украине - РИА Новости, 09.03.2022
ЕБРР выделил два миллиарда евро для помощи Украине
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 2 миллиарда евро на ликвидацию последствий кризиса на Украине, следует из сообщения финансового... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:25
2022-03-09T17:25
2022-03-09T17:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
европейский банк реконструкции и развития
вооруженные силы рф
донбасс
владимир путин
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ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 2 миллиарда евро на ликвидацию последствий кризиса на Украине, следует из сообщения финансового института."Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о первоначальном пакете мер на сумму 2 миллиарда евро, чтобы помочь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от войны на Украине. Банк также взял на себя обязательства сделать все, что в его силах, для восстановления страны, когда позволят условия", - говорится в сообщении.Сообщается, что средства будут предоставлены в кратчайшие сроки для помощи украинским компаниям, в частности, в виде отсроченных кредитов, поддержки ликвидности и финансирования торговых операций.Банк также намерен участвовать в программе реконструкции и восстановления инфраструктуры Украины, как только позволят условия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777315889.html
https://ria.ru/20220309/sholts-1777316742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, европейский банк реконструкции и развития, вооруженные силы рф, донбасс, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика
ЕБРР выделил два миллиарда евро для помощи Украине
Европейский банк реконструкции и развития выделил два миллиарда евро для помощи Украине