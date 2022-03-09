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В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил шестерых пешеходов
В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил шестерых пешеходов - РИА Новости, 09.03.2022
В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил шестерых пешеходов
Пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Нижнем Новгороде, 6 человек получили травмы, мужчина задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Нижегородской... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:02
2022-03-09T11:14
происшествия
авто
россия
нижний новгород
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Нижнем Новгороде, 6 человек получили травмы, мужчина задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Нижегородской области.Ранее местные СМИ опубликовали видео, как легковой автомобиль на скорости сбивает 6 человек, шедших по тротуару, от сильного удара люди разлетаются."Восьмого марта около 22.10 на улице Коммуны в Нижнем Новгороде водитель Hyundai Accent 1994 года рождения (водительский стаж 1 год) двигаясь по тротуару, совершил наезд на 6 человек. В результате ДТП две женщины и четверо мужчин получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении. Полицейским установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.Главным следственным управлением ГУМВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Отмечается, что санкция указанной части данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет."В настоящее время водитель задержан, ведется следствие", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, авто, россия, нижний новгород, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:02 09.03.2022 (обновлено: 11:14 09.03.2022)
 
В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил шестерых пешеходов

В Нижнем Новгороде пьяный водитель врезался в группу пешеходов, его задержали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Нижнем Новгороде, 6 человек получили травмы, мужчина задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Нижегородской области.
Ранее местные СМИ опубликовали видео, как легковой автомобиль на скорости сбивает 6 человек, шедших по тротуару, от сильного удара люди разлетаются.
"Восьмого марта около 22.10 на улице Коммуны в Нижнем Новгороде водитель Hyundai Accent 1994 года рождения (водительский стаж 1 год) двигаясь по тротуару, совершил наезд на 6 человек. В результате ДТП две женщины и четверо мужчин получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении. Полицейским установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Главным следственным управлением ГУМВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Отмечается, что санкция указанной части данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
"В настоящее время водитель задержан, ведется следствие", - подчеркивается в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 18:16
Саратовец, ехавший на машине по пешеходной зоне, сбил полицейского
 
ПроисшествияАвтоРоссияНижний НовгородНижегородская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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