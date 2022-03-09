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В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил шестерых пешеходов

В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил шестерых пешеходов - РИА Новости, 09.03.2022

В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил шестерых пешеходов

Пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Нижнем Новгороде, 6 человек получили травмы, мужчина задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Нижегородской... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:02

2022-03-09T11:02

2022-03-09T11:14

происшествия

авто

россия

нижний новгород

нижегородская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Нижнем Новгороде, 6 человек получили травмы, мужчина задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Нижегородской области.Ранее местные СМИ опубликовали видео, как легковой автомобиль на скорости сбивает 6 человек, шедших по тротуару, от сильного удара люди разлетаются."Восьмого марта около 22.10 на улице Коммуны в Нижнем Новгороде водитель Hyundai Accent 1994 года рождения (водительский стаж 1 год) двигаясь по тротуару, совершил наезд на 6 человек. В результате ДТП две женщины и четверо мужчин получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении. Полицейским установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.Главным следственным управлением ГУМВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Отмечается, что санкция указанной части данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет."В настоящее время водитель задержан, ведется следствие", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220119/saratov-1768611211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, россия, нижний новгород, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)