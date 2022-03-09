https://ria.ru/20220309/dtp-1777215218.html
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 09.03.2022
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимирской области, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T07:17
2022-03-09T07:17
2022-03-09T07:17
происшествия
петушинский район
авто
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 9 мар - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимирской области, сообщается на сайте МВД Медиа.Уточняется, что ДТП произошло 8 марта около 19.05 на автодороге Аннино - Костино в Петушинском районе. По предварительным данным, водитель легковой иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом ПАЗ, перевозившим пятерых пассажиров.Обстоятельства ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20220222/dtp-1774229201.html
петушинский район
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петушинский район, авто, владимирская область
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП
Во Владимирской области два человека погибли в результате столкновения машины и автобуса