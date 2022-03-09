https://ria.ru/20220309/dtp-1777215218.html

Во Владимирской области два человека погибли в ДТП

Во Владимирской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 09.03.2022

Во Владимирской области два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимирской области, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T07:17

2022-03-09T07:17

2022-03-09T07:17

происшествия

петушинский район

авто

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 9 мар - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимирской области, сообщается на сайте МВД Медиа.Уточняется, что ДТП произошло 8 марта около 19.05 на автодороге Аннино - Костино в Петушинском районе. По предварительным данным, водитель легковой иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом ПАЗ, перевозившим пятерых пассажиров.Обстоятельства ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20220222/dtp-1774229201.html

петушинский район

владимирская область

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Игорь Манаширов

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Игорь Манаширов

происшествия, петушинский район, авто, владимирская область