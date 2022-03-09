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Во Владимирской области два человека погибли в ДТП
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 09.03.2022
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимирской области, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T07:17
2022-03-09T07:17
происшествия
петушинский район
авто
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 9 мар - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимирской области, сообщается на сайте МВД Медиа.Уточняется, что ДТП произошло 8 марта около 19.05 на автодороге Аннино - Костино в Петушинском районе. По предварительным данным, водитель легковой иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом ПАЗ, перевозившим пятерых пассажиров.Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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петушинский район
владимирская область
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происшествия, петушинский район, авто, владимирская область
07:17 09.03.2022
 
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП

Во Владимирской области два человека погибли в результате столкновения машины и автобуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 9 мар - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимирской области, сообщается на сайте МВД Медиа.
Уточняется, что ДТП произошло 8 марта около 19.05 на автодороге Аннино - Костино в Петушинском районе. По предварительным данным, водитель легковой иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом ПАЗ, перевозившим пятерых пассажиров.
"В результате столкновения водитель иномарки и его пассажир скончались на месте происшествия. Водитель автобуса и один из пассажиров пострадали незначительно, другой пассажир доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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ПроисшествияПетушинский районАвтоВладимирская область
 
 
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