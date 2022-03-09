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В ЛДПР предложили смягчить ответственность за оставление места ДТП
В ЛДПР предложили смягчить ответственность за оставление места ДТП - РИА Новости, 09.03.2022
В ЛДПР предложили смягчить ответственность за оставление места ДТП
Группа депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме внесла в палату парламента законопроект, которым предлагается разграничить понятия "скрытие" и "оставление" места... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T01:10
2022-03-09T01:10
общество
россия
авто
лдпр
ярослав нилов
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме внесла в палату парламента законопроект, которым предлагается разграничить понятия "скрытие" и "оставление" места ДТП, текст документа опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.На данный момент, по действующим нормам КоАП, если водитель покинул место ДТП, его ждёт наказание до полутора лет лишения прав или административный арест до 15 суток.Как указано в пояснительной записке к законопроекту, предлагается внести изменения в КоАП РФ, установив административную ответственность в зависимости от причиненного в результате ДТП ущерба и действия водителя, виновного в аварии."Предлагаем разграничить понятия "скрытие" и "оставление" места ДТП. Жесткие санкции должны остаться для водителей, которые специально уезжают с места, где произошла авария, в том числе с серьёзными последствиями. Предлагаем называть это "скрытием". Если же ущерба практически нет и место аварии покинуто неумышленно (например, во дворе зацепили другое авто и не заметили) — это уже "оставление". В этом случае можно смягчить ответственность: ввести штраф или лишение прав до трёх месяцев", — пояснил Нилов.Парламентарий добавил, что инициативу направили в правительство на заключение.
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общество, россия, авто, лдпр, ярослав нилов
01:10 09.03.2022
 
В ЛДПР предложили смягчить ответственность за оставление места ДТП

Группа депутатов от ЛДПР предложила смягчить ответственность за оставление места ДТП

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме внесла в палату парламента законопроект, которым предлагается разграничить понятия "скрытие" и "оставление" места ДТП, текст документа опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.
На данный момент, по действующим нормам КоАП, если водитель покинул место ДТП, его ждёт наказание до полутора лет лишения прав или административный арест до 15 суток.
Как указано в пояснительной записке к законопроекту, предлагается внести изменения в КоАП РФ, установив административную ответственность в зависимости от причиненного в результате ДТП ущерба и действия водителя, виновного в аварии.
"Предлагаем разграничить понятия "скрытие" и "оставление" места ДТП. Жесткие санкции должны остаться для водителей, которые специально уезжают с места, где произошла авария, в том числе с серьёзными последствиями. Предлагаем называть это "скрытием". Если же ущерба практически нет и место аварии покинуто неумышленно (например, во дворе зацепили другое авто и не заметили) — это уже "оставление". В этом случае можно смягчить ответственность: ввести штраф или лишение прав до трёх месяцев", — пояснил Нилов.
Парламентарий добавил, что инициативу направили в правительство на заключение.
Сотрудник проводит техническое обслуживание автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 02:14
Российским водителям посоветовали не тянуть с ремонтом машин
 
ОбществоРоссияАвтоЛДПРЯрослав Нилов
 
 
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