Более 160 миллиардов рублей выделят на строительство и реконструкцию дорог
Мишустин: более 160 миллиардов рублей выделят на строительство и реконструкцию дорог
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более 160 миллиардов рублей будет дополнительно выделено на строительство и реконструкцию федеральных и региональных дорог в РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Качественная дорожная инфраструктура нужна для развития экономики во всех регионах страны. На ее создание из федерального бюджета дополнительно выделим более 160 миллиардов рублей. Средства направим на конкретные объекты на федеральных и региональных дорогах в Татарстане, Приморском крае, Белгородской, Кемеровской, Московской и Ярославской областях, а также в Ненецком автономном округе", - сказал он на заседании кабмина в среду.
Мишустин также подчеркнул, что в том числе средства пойдут на строительство обходов городов, и в результате будет обновлено и построено свыше 750 километров федеральных автомобильных дорог и более 290 километров - региональных.
"Финансирование позволит в первую очередь ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые окажут поддержку и смежным отраслям. Ну, а после завершения строительства улучшится транспортная связанность регионов", - резюмировал он.
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