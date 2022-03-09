https://ria.ru/20220309/dorogi-1777308231.html

Более 160 миллиардов рублей выделят на строительство и реконструкцию дорог

Более 160 миллиардов рублей выделят на строительство и реконструкцию дорог - РИА Новости, 09.03.2022

Более 160 миллиардов рублей выделят на строительство и реконструкцию дорог

Более 160 миллиардов рублей будет дополнительно выделено на строительство и реконструкцию федеральных и региональных дорог в РФ, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:03

2022-03-09T16:03

2022-03-09T16:03

экономика

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более 160 миллиардов рублей будет дополнительно выделено на строительство и реконструкцию федеральных и региональных дорог в РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин также подчеркнул, что в том числе средства пойдут на строительство обходов городов, и в результате будет обновлено и построено свыше 750 километров федеральных автомобильных дорог и более 290 километров - региональных."Финансирование позволит в первую очередь ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые окажут поддержку и смежным отраслям. Ну, а после завершения строительства улучшится транспортная связанность регионов", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220217/doroga-1773315167.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, михаил мишустин, россия, общество