https://ria.ru/20220309/donbass-1777237683.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за подготовки к нападению на Донбасс

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за подготовки к нападению на Донбасс - РИА Новости, 09.03.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за подготовки к нападению на Донбасс

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки вооруженных формирований Украины к нападению РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:44

2022-03-09T10:44

2022-03-09T10:44

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

донбасс

происшествия

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки вооруженных формирований Украины к нападению на Донбасс, сообщается на сайте СК РФ."Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства подготовки ударной группировки Национальной гвардии Украины к наступлению на ЛНР и ДНР", - говорится в сообщении.Минобороны России ранее опубликовало оригинал секретного приказа от 22 января, адресованного командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины, в котором подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в Донбассе в марте.Бастрыкин поручил российским следователям тщательно расследовать обстоятельства этой подготовки против мирных граждан Донбасса, собрать и зафиксировать доказательства, а также установить всех причастных к этому лиц для последующего привлечения их к ответственности.Кроме того, Председатель Следственного комитета поручил продолжить фиксацию каждого факта совершения новых обстрелов Донбасса и установление конкретных лиц, к ним причастных.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777222780.html

донбасс

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, донбасс, происшествия, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика