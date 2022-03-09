https://ria.ru/20220309/donbass-1777237683.html
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за подготовки к нападению на Донбасс
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за подготовки к нападению на Донбасс - РИА Новости, 09.03.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за подготовки к нападению на Донбасс
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки вооруженных формирований Украины к нападению РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:44
2022-03-09T10:44
2022-03-09T10:44
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
донбасс
происшествия
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки вооруженных формирований Украины к нападению на Донбасс, сообщается на сайте СК РФ."Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства подготовки ударной группировки Национальной гвардии Украины к наступлению на ЛНР и ДНР", - говорится в сообщении.Минобороны России ранее опубликовало оригинал секретного приказа от 22 января, адресованного командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины, в котором подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в Донбассе в марте.Бастрыкин поручил российским следователям тщательно расследовать обстоятельства этой подготовки против мирных граждан Донбасса, собрать и зафиксировать доказательства, а также установить всех причастных к этому лиц для последующего привлечения их к ответственности.Кроме того, Председатель Следственного комитета поручил продолжить фиксацию каждого факта совершения новых обстрелов Донбасса и установление конкретных лиц, к ним причастных.
https://ria.ru/20220309/donbass-1777222780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, донбасс, происшествия, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за подготовки к нападению на Донбасс
СК возбудит дело из-за подготовки нацгвардии Украины к нападению на Донбасс