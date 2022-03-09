https://ria.ru/20220309/donbass-1777222780.html

Украинские националисты готовились наступать на Донбасс после 28 февраля

Украинские националисты готовились наступать на Донбасс после 28 февраля - РИА Новости, 09.03.2022

Украинские националисты готовились наступать на Донбасс после 28 февраля

Боевое слаживание украинских националистов планировалось завершить до 28 февраля, чтобы обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:10

2022-03-09T09:10

2022-03-09T09:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

вооруженные силы рф

игорь конашенков

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776948049_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb9b1e70ad54f0ec12f2b3b95c8dfef8.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Боевое слаживание украинских националистов планировалось завершить до 28 февраля, чтобы обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Минобороны РФ в среду опубликовало захваченный российскими военными оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года, подтверждающий готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе."Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" на Донбассе", - сказал Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, донбасс, вооруженные силы рф, игорь конашенков, ситуация в днр и лнр