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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/donbass-1777222780.html
Украинские националисты готовились наступать на Донбасс после 28 февраля
Украинские националисты готовились наступать на Донбасс после 28 февраля - РИА Новости, 09.03.2022
Украинские националисты готовились наступать на Донбасс после 28 февраля
Боевое слаживание украинских националистов планировалось завершить до 28 февраля, чтобы обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:10
2022-03-09T09:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы рф
игорь конашенков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Боевое слаживание украинских националистов планировалось завершить до 28 февраля, чтобы обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Минобороны РФ в среду опубликовало захваченный российскими военными оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года, подтверждающий готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе."Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" на Донбассе", - сказал Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы рф, игорь конашенков, ситуация в днр и лнр
09:10 09.03.2022 (обновлено: 09:12 09.03.2022)
 
Украинские националисты готовились наступать на Донбасс после 28 февраля

Минобороны: украинские нацисты к марту должны были быть готовы к наступлению на Донбасс

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Боевое слаживание украинских националистов планировалось завершить до 28 февраля, чтобы обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны РФ в среду опубликовало захваченный российскими военными оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года, подтверждающий готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе.
"Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" на Донбассе", - сказал Конашенков.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассВооруженные силы РФИгорь КонашенковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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