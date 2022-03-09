https://ria.ru/20220309/donbass-1777222780.html
Украинские националисты готовились наступать на Донбасс после 28 февраля
Украинские националисты готовились наступать на Донбасс после 28 февраля - РИА Новости, 09.03.2022
Украинские националисты готовились наступать на Донбасс после 28 февраля
Боевое слаживание украинских националистов планировалось завершить до 28 февраля, чтобы обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:10
2022-03-09T09:10
2022-03-09T09:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы рф
игорь конашенков
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776948049_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb9b1e70ad54f0ec12f2b3b95c8dfef8.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Боевое слаживание украинских националистов планировалось завершить до 28 февраля, чтобы обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Минобороны РФ в среду опубликовало захваченный российскими военными оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года, подтверждающий готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе."Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" на Донбассе", - сказал Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776948049_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_226f28291687f73458b05ccb85ddf1ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, вооруженные силы рф, игорь конашенков, ситуация в днр и лнр
09:10 09.03.2022 (обновлено: 09:12 09.03.2022)
Украинские националисты готовились наступать на Донбасс после 28 февраля
Минобороны: украинские нацисты к марту должны были быть готовы к наступлению на Донбасс