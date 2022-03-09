https://ria.ru/20220309/dollar-1777248386.html

Доллар обновил исторический максимум

Доллар обновил исторический максимум - РИА Новости, 09.03.2022

Доллар обновил исторический максимум

Рубль усиливает падение, сделки по доллару и евро проходят в районе верхней планки, вновь повышенной Московской биржей, следует из данных торговой площадки... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:34

2022-03-09T11:34

2022-03-09T11:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс доллара

россия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Рубль усиливает падение, сделки по доллару и евро проходят в районе верхней планки, вновь повышенной Московской биржей, следует из данных торговой площадки. Доллар и евро обновляют исторические максимумы.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.42 мск рос на 15,81 рубля - до 120,81 рубля, курс евро – на 10,51 рубля, до 129,5 рубля, следует из данных торгов.Текущие верхние рамки курса доллара и евро - 120,83 рубля и 131,21 рубля соответственно, сообщили РИА Новости трейдеры.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс доллара, россия