https://ria.ru/20220309/dollar-1777248386.html
Доллар обновил исторический максимум
Доллар обновил исторический максимум - РИА Новости, 09.03.2022
Доллар обновил исторический максимум
Рубль усиливает падение, сделки по доллару и евро проходят в районе верхней планки, вновь повышенной Московской биржей, следует из данных торговой площадки... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:34
2022-03-09T11:34
2022-03-09T11:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс доллара
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Рубль усиливает падение, сделки по доллару и евро проходят в районе верхней планки, вновь повышенной Московской биржей, следует из данных торговой площадки. Доллар и евро обновляют исторические максимумы.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.42 мск рос на 15,81 рубля - до 120,81 рубля, курс евро – на 10,51 рубля, до 129,5 рубля, следует из данных торгов.Текущие верхние рамки курса доллара и евро - 120,83 рубля и 131,21 рубля соответственно, сообщили РИА Новости трейдеры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, курс доллара, россия
11:34 09.03.2022 (обновлено: 11:53 09.03.2022)
Доллар обновил исторический максимум
Доллар поднялся до 120,81 рубля и обновил исторический максимум
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Рубль усиливает падение, сделки по доллару и евро проходят в районе верхней планки, вновь повышенной Московской биржей, следует из данных торговой площадки. Доллар и евро обновляют исторические максимумы.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.42 мск рос на 15,81 рубля - до 120,81 рубля, курс евро – на 10,51 рубля, до 129,5 рубля, следует из данных торгов.
Текущие верхние рамки курса доллара и евро - 120,83 рубля и 131,21 рубля соответственно, сообщили РИА Новости трейдеры.