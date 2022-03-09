https://ria.ru/20220309/dollar-1777202803.html
Эксперт назвал "честный" курс рубля без оглядки на политику
Эксперт назвал "честный" курс рубля без оглядки на политику - РИА Новости, 09.03.2022
Эксперт назвал "честный" курс рубля без оглядки на политику
На курс валюты влияет, в том числе, ее обеспеченность золотовалютными резервами страны-эмитента. После того как Запад заморозил часть российских резервов,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T02:15
2022-03-09T02:15
2022-03-09T11:27
экономика
россия
артем тузов
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. На курс валюты влияет, в том числе, ее обеспеченность золотовалютными резервами страны-эмитента. После того как Запад заморозил часть российских резервов, достоверно оценить честный курс рубля к доллару сложно, но можно попытаться это сделать, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.Он указал, что до введения новых санкций актуальный тогда курс рубля к доллару был занижен. Оправданным с точки зрения экономики мог быть курс в 62 рубля за доллар.“Но если действительно около трети ЗВР заморожено и они больше не могут выступать обеспечением рубля, то справедливым курсом можно считать 85-95 рублей за доллар”, — предположил финансист.
https://ria.ru/20220308/rubl-1777100157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, артем тузов, общество
02:15 09.03.2022 (обновлено: 11:27 09.03.2022)
Эксперт назвал "честный" курс рубля без оглядки на политику
Финансист Тузов: справедливым курсом можно считать 85-95 рублей за доллар