https://ria.ru/20220309/dollar-1777202803.html

Эксперт назвал "честный" курс рубля без оглядки на политику

Эксперт назвал "честный" курс рубля без оглядки на политику - РИА Новости, 09.03.2022

Эксперт назвал "честный" курс рубля без оглядки на политику

На курс валюты влияет, в том числе, ее обеспеченность золотовалютными резервами страны-эмитента. После того как Запад заморозил часть российских резервов,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T02:15

2022-03-09T02:15

2022-03-09T11:27

экономика

россия

артем тузов

общество

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. На курс валюты влияет, в том числе, ее обеспеченность золотовалютными резервами страны-эмитента. После того как Запад заморозил часть российских резервов, достоверно оценить честный курс рубля к доллару сложно, но можно попытаться это сделать, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.Он указал, что до введения новых санкций актуальный тогда курс рубля к доллару был занижен. Оправданным с точки зрения экономики мог быть курс в 62 рубля за доллар.“Но если действительно около трети ЗВР заморожено и они больше не могут выступать обеспечением рубля, то справедливым курсом можно считать 85-95 рублей за доллар”, — предположил финансист.

https://ria.ru/20220308/rubl-1777100157.html

россия

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

экономика, россия, артем тузов, общество