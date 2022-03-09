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Эксперт назвал "честный" курс рубля без оглядки на политику
Эксперт назвал "честный" курс рубля без оглядки на политику - РИА Новости, 09.03.2022
Эксперт назвал "честный" курс рубля без оглядки на политику
На курс валюты влияет, в том числе, ее обеспеченность золотовалютными резервами страны-эмитента. После того как Запад заморозил часть российских резервов,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T02:15
2022-03-09T11:27
экономика
россия
артем тузов
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. На курс валюты влияет, в том числе, ее обеспеченность золотовалютными резервами страны-эмитента. После того как Запад заморозил часть российских резервов, достоверно оценить честный курс рубля к доллару сложно, но можно попытаться это сделать, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.Он указал, что до введения новых санкций актуальный тогда курс рубля к доллару был занижен. Оправданным с точки зрения экономики мог быть курс в 62 рубля за доллар.“Но если действительно около трети ЗВР заморожено и они больше не могут выступать обеспечением рубля, то справедливым курсом можно считать 85-95 рублей за доллар”, — предположил финансист.
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экономика, россия, артем тузов, общество
02:15 09.03.2022 (обновлено: 11:27 09.03.2022)
 
Эксперт назвал "честный" курс рубля без оглядки на политику

Финансист Тузов: справедливым курсом можно считать 85-95 рублей за доллар

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. На курс валюты влияет, в том числе, ее обеспеченность золотовалютными резервами страны-эмитента. После того как Запад заморозил часть российских резервов, достоверно оценить честный курс рубля к доллару сложно, но можно попытаться это сделать, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.
Он указал, что до введения новых санкций актуальный тогда курс рубля к доллару был занижен. Оправданным с точки зрения экономики мог быть курс в 62 рубля за доллар.
“Но если действительно около трети ЗВР заморожено и они больше не могут выступать обеспечением рубля, то справедливым курсом можно считать 85-95 рублей за доллар”, — предположил финансист.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 02:15
Эксперт рассказал о динамике рубля к различным валютам
 
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