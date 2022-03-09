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В Европе выявили дельтакрон-штамм коронавируса

В Европе выявили дельтакрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 09.03.2022

В Европе выявили дельтакрон-штамм коронавируса

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге подтвердила появление в Европе штамма коронавируса... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T18:31

2022-03-09T18:31

2022-03-09T18:52

распространение коронавируса

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ЖЕНЕВА, 9 мар — РИА Новости. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге подтвердила появление в Европе штамма коронавируса "дельтакрон".Ван Керкхове добавила, что "дельтакрон" возник при объединении подвидов штамма "дельта" AY.4 и "омикрон" BA.1/BA.2. Эксперты ВОЗ уже обсудили этот вариант на встрече 7 марта.‎В начале января группа ученых с факультета биологических наук Университета Кипра сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса — гибрида "дельты" и "омикрона".В свою очередь, в ВОЗ допускали, что это могло быть результатом ошибки: загрязнения образца во время секвенирования, и предлагали не использовать наименование "дельтакрон".

https://ria.ru/20220302/pandemiya-1776089708.html

европа

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Владимир Лаврентьев

в мире, европа, нидерланды, франция, дания, воз, коронавирус covid-19, коронавирусы