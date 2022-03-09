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В Европе выявили дельтакрон-штамм коронавируса
В Европе выявили дельтакрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 09.03.2022
В Европе выявили дельтакрон-штамм коронавируса
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге подтвердила появление в Европе штамма коронавируса... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T18:31
2022-03-09T18:52
распространение коронавируса
в мире
европа
нидерланды
франция
дания
воз
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 9 мар — РИА Новости. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге подтвердила появление в Европе штамма коронавируса "дельтакрон".Ван Керкхове добавила, что "дельтакрон" возник при объединении подвидов штамма "дельта" AY.4 и "омикрон" BA.1/BA.2. Эксперты ВОЗ уже обсудили этот вариант на встрече 7 марта.‎В начале января группа ученых с факультета биологических наук Университета Кипра сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса — гибрида "дельты" и "омикрона".В свою очередь, в ВОЗ допускали, что это могло быть результатом ошибки: загрязнения образца во время секвенирования, и предлагали не использовать наименование "дельтакрон".
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в мире, европа, нидерланды, франция, дания, воз, коронавирус covid-19, коронавирусы
18:31 09.03.2022 (обновлено: 18:52 09.03.2022)
 
В Европе выявили дельтакрон-штамм коронавируса

ВОЗ: дельтакрон-штамм выявили во Франции, Нидерландах и Дании, но уровень заражений низкий

© AP Photo / Bob EdmeФармацевт берет мазок из носа для теста на COVID-19 в аптеке в Байонне, юго-западная Франция
Фармацевт берет мазок из носа для теста на COVID-19 в аптеке в Байонне, юго-западная Франция - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Bob Edme
Фармацевт берет мазок из носа для теста на COVID-19 в аптеке в Байонне, юго-западная Франция
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ЖЕНЕВА, 9 мар — РИА Новости. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге подтвердила появление в Европе штамма коронавируса "дельтакрон".

"Он был выявлен во Франции, Нидерландах, Дании. Но был зафиксирован очень низкий уровень (заражений этим штаммом. — Прим. ред.)", — сказала она.

Ван Керкхове добавила, что "дельтакрон" возник при объединении подвидов штамма "дельта" AY.4 и "омикрон" BA.1/BA.2. Эксперты ВОЗ уже обсудили этот вариант на встрече 7 марта.‎
В начале января группа ученых с факультета биологических наук Университета Кипра сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса — гибрида "дельты" и "омикрона".
В свою очередь, в ВОЗ допускали, что это могло быть результатом ошибки: загрязнения образца во время секвенирования, и предлагали не использовать наименование "дельтакрон".
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