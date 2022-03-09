19:57 09.03.2022 (обновлено: 20:58 09.03.2022)
Украинские националисты атаковали подстанцию, питающую Чернобыльскую АЭС
Минобороны: националисты нанесли удар по объектам, обеспечивающим энергоснабжение ЧАЭС
© REUTERS / Gleb GaranichИзоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, заявил на брифинге статс-секретарь — заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков.
Он назвал это крайне опасной провокацией и добавил, что российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.
"В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов", — добавил Панков.
По словам заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, "очень важно отметить, что уже на данный момент с белорусской стороной в оперативном режиме проработан вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы".
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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