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Украинские националисты атаковали подстанцию, питающую Чернобыльскую АЭС

Украинские националисты атаковали подстанцию, питающую Чернобыльскую АЭС - РИА Новости, 09.03.2022

Украинские националисты атаковали подстанцию, питающую Чернобыльскую АЭС

Украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, заявил на брифинге статс-секретарь —... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:57

2022-03-09T19:57

2022-03-09T20:58

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, заявил на брифинге статс-секретарь — заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков.Он назвал это крайне опасной провокацией и добавил, что российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.По словам заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, "очень важно отметить, что уже на данный момент с белорусской стороной в оперативном режиме проработан вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Крайне опасная провокация" – Панков об ударе националистов по подстанции, питающей ЧАЭС Украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, заявил на брифинге статс-секретарь – заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков. 2022-03-09T19:57 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, чернобыльская аэс