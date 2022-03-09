"Катастрофа". Британцев возмутили сообщения о сбежавших на Украину солдатах
Читателей Daily Mail возмутили сообщения о сбежавших на Украину четырех солдатах
Британские военные
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Новость о британских военнослужащих, по неподтвержденным данным британских СМИ сбежавших на Украину, возмутила читателей Daily Mail.
Ранее газета The Independent написала, что четыре солдата пропали без вести. Предполагается, что они поехали на Украину. После этого Министерство обороны Великобритании заявило, что для военнослужащих это запрещено, в противном случае к ним "могут применить дисциплинарные и административные меры".
Британцы в комментариях назвали поступок военных безответственным.
"Последствия их действий могут быть катастрофическими", — написал пользователь.
"Они просто уехали, не подумав, как это будет выглядеть с точки зрения России. Они должны вернуться", — согласились другие читатели газеты.
"Они пошли против приказа и поставили все НАТО под реальную угрозу", — отметил еще один комментатор.
"Если их поймают, они могут развязать третью мировую войну", — добавил другой.
Ранее Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков посоветовал иностранцам тщательно обдумать, действительно ли им стоит соглашаться на подобные предложения.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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