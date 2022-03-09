https://ria.ru/20220309/britaniya-1777375059.html

"Катастрофа". Британцев возмутили сообщения о сбежавших на Украину солдатах

"Катастрофа". Британцев возмутили сообщения о сбежавших на Украину солдатах - РИА Новости, 09.03.2022

"Катастрофа". Британцев возмутили сообщения о сбежавших на Украину солдатах

Новость о британских военнослужащих, по неподтвержденным данным британских СМИ сбежавших на Украину, возмутила читателей Daily Mail. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T22:38

2022-03-09T22:38

2022-03-09T22:38

в мире

министерство обороны великобритании

нато

великобритания

украина

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Новость о британских военнослужащих, по неподтвержденным данным британских СМИ сбежавших на Украину, возмутила читателей Daily Mail.Ранее газета The Independent написала, что четыре солдата пропали без вести. Предполагается, что они поехали на Украину. После этого Министерство обороны Великобритании заявило, что для военнослужащих это запрещено, в противном случае к ним "могут применить дисциплинарные и административные меры".Британцы в комментариях назвали поступок военных безответственным."Последствия их действий могут быть катастрофическими", — написал пользователь."Они просто уехали, не подумав, как это будет выглядеть с точки зрения России. Они должны вернуться", — согласились другие читатели газеты."Если их поймают, они могут развязать третью мировую войну", — добавил другой.Ранее Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков посоветовал иностранцам тщательно обдумать, действительно ли им стоит соглашаться на подобные предложения.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/sotrudnichestvo-1777350907.html

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, министерство обороны великобритании, нато, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр