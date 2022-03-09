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На территории храма в пригороде Донецка разорвались боеприпасы

На территории храма в пригороде Донецка разорвались боеприпасы - РИА Новости, 09.03.2022

На территории храма в пригороде Донецка разорвались боеприпасы

Боеприпасы разорвались на территории храма в поселке Александровка на западной окраине Донецка при обстреле со стороны украинских войск, поврежден... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:37

2022-03-09T15:37

2022-03-09T15:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

владимир путин

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Боеприпасы разорвались на территории храма в поселке Александровка на западной окраине Донецка при обстреле со стороны украинских войск, поврежден автотранспорт, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Александровки на территории храма, расположенного по улице Горького, 256, разорвались боеприпасы, пострадал автотранспорт",- говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр