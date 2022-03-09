https://ria.ru/20220309/blokirovka-1777264800.html
Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморского края
Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморского края - РИА Новости, 09.03.2022
Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморского края
Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт правительства Приморского края, на котором местные власти размещали информацию о жизни региона и выходили в прямые... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:47
2022-03-09T12:47
2022-03-09T12:47
общество
олег кожемяко
приморский край
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технологии
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт правительства Приморского края, на котором местные власти размещали информацию о жизни региона и выходили в прямые эфиры."Друзья, час назад администрация соцсети Instagram заблокировала официальную страницу правительства Приморского края. О причинах нам не сообщили. Мы направили запрос и ожидаем обратной связи от техподдержки в течение 24 часов", - написал в Telegram губернатор Олег Кожемяко.Он призвал приморцев подписаться на резервный аккаунт в сети."Чтобы не терять с вами связи, наши специалисты создали резервный аккаунт правительства края. Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе событий в регионе – instagram.com/primorskiadmin", - заявил глава региона, добавив, что соответствующие страницы есть в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также Telegram.
https://ria.ru/20220308/blokirovka-1777108743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег кожемяко, приморский край, одноклассники, технологии
Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморского края
Кожемяко сообщил о блокировке Instagram-аккаунта правительства Приморского края