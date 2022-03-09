https://ria.ru/20220309/blokirovka-1777264800.html

Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморского края

Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморского края - РИА Новости, 09.03.2022

Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморского края

Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт правительства Приморского края, на котором местные власти размещали информацию о жизни региона и выходили в прямые... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:47

2022-03-09T12:47

2022-03-09T12:47

общество

олег кожемяко

приморский край

одноклассники

технологии

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт правительства Приморского края, на котором местные власти размещали информацию о жизни региона и выходили в прямые эфиры."Друзья, час назад администрация соцсети Instagram заблокировала официальную страницу правительства Приморского края. О причинах нам не сообщили. Мы направили запрос и ожидаем обратной связи от техподдержки в течение 24 часов", - написал в Telegram губернатор Олег Кожемяко.Он призвал приморцев подписаться на резервный аккаунт в сети."Чтобы не терять с вами связи, наши специалисты создали резервный аккаунт правительства края. Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе событий в регионе – instagram.com/primorskiadmin", - заявил глава региона, добавив, что соответствующие страницы есть в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также Telegram.

https://ria.ru/20220308/blokirovka-1777108743.html

приморский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, олег кожемяко, приморский край, одноклассники, технологии