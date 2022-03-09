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Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморского края
Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморского края - РИА Новости, 09.03.2022
Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморского края
Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт правительства Приморского края, на котором местные власти размещали информацию о жизни региона и выходили в прямые... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:47
2022-03-09T12:47
общество
олег кожемяко
приморский край
одноклассники
технологии
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт правительства Приморского края, на котором местные власти размещали информацию о жизни региона и выходили в прямые эфиры."Друзья, час назад администрация соцсети Instagram заблокировала официальную страницу правительства Приморского края. О причинах нам не сообщили. Мы направили запрос и ожидаем обратной связи от техподдержки в течение 24 часов", - написал в Telegram губернатор Олег Кожемяко.Он призвал приморцев подписаться на резервный аккаунт в сети."Чтобы не терять с вами связи, наши специалисты создали резервный аккаунт правительства края. Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе событий в регионе – instagram.com/primorskiadmin", - заявил глава региона, добавив, что соответствующие страницы есть в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также Telegram.
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общество, олег кожемяко, приморский край, одноклассники, технологии
12:47 09.03.2022
 
Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморского края

Кожемяко сообщил о блокировке Instagram-аккаунта правительства Приморского края

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт правительства Приморского края, на котором местные власти размещали информацию о жизни региона и выходили в прямые эфиры.
"Друзья, час назад администрация соцсети Instagram заблокировала официальную страницу правительства Приморского края. О причинах нам не сообщили. Мы направили запрос и ожидаем обратной связи от техподдержки в течение 24 часов", - написал в Telegram губернатор Олег Кожемяко.
Он призвал приморцев подписаться на резервный аккаунт в сети.
"Чтобы не терять с вами связи, наши специалисты создали резервный аккаунт правительства края. Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе событий в регионе – instagram.com/primorskiadmin", - заявил глава региона, добавив, что соответствующие страницы есть в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также Telegram.
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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ОбществоОлег КожемякоПриморский крайОдноклассникиТехнологии
 
 
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