https://ria.ru/20220309/blokirovka-1777262537.html

Глава ФРЦЭ ответил на вопрос о возможной блокировке iOS и Android в России

Глава ФРЦЭ ответил на вопрос о возможной блокировке iOS и Android в России - РИА Новости, 09.03.2022

Глава ФРЦЭ ответил на вопрос о возможной блокировке iOS и Android в России

Блокировка Android и iOS в России возможна, при этом от нее не спасет даже отказ от обновления устройств, заявил в эфире радио Sputnik председатель совета Фонда РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:37

2022-03-09T12:37

2022-03-09T12:37

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Блокировка Android и iOS в России возможна, при этом от нее не спасет даже отказ от обновления устройств, заявил в эфире радио Sputnik председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.Американская компания Apple, производитель гаджетов с iOS, из-за событий на Украине ранее уже объявила о приостановке продаж в России. Кроме того, в связи с приостановкой операций в России международными платежными системами Visa и Mastercard не работают сервисы Apple Pay и Google Pay.Отвечая на вопрос о возможности отключения в России операционных систем для гаджетов на Android и iOS, Клименко сказал: "Да, такое в принципе возможно"."В интернете ходит очень много разных историй: не обновляйтесь, еще что-то... Но знаете, если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет", - отметил он.Радио Sputnik на русском языке - один из лидеров российского медиаполя, производящих и распространяющих радиоконтент - в среду начало вещание на FM-частоте 91,2.

https://ria.ru/20220302/roskomnadzor-1776120324.html

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Екатерина Зайцева

технологии, россия, украина, apple, google, google android, apple ios