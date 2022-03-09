https://ria.ru/20220309/blinken-1777362253.html
США не поняли логистику Польши по передаче самолетов Украине
США не поняли логистику Польши по передаче самолетов Украине - РИА Новости, 09.03.2022
США не поняли логистику Польши по передаче самолетов Украине
США не поняли, почему Польша хочет отправить МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение Штатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:15
2022-03-09T20:15
2022-03-09T21:24
обострение ситуации в днр и лнр
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польша
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США не поняли, почему Польша хочет отправить МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение Штатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Нам просто неясно, какое существенное обоснование в том, чтобы сделать это тем образом, который был предложен", - добавил он.Ранее Пентагон сообщил, что путь передачи самолетов Украине, предложенный Польшей, чей МИД ранее заявил, что республика готова передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение правительства США на авиабазу "Рамштайн", "поднимает серьезные обеспокоенности для всего альянса" в контексте использования совместной базы США и НАТО.
https://ria.ru/20220309/nato-1777359507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, украина, нато
20:15 09.03.2022 (обновлено: 21:24 09.03.2022)
США не поняли логистику Польши по передаче самолетов Украине
Госсекретарь Блинкен: США не поняли логистику Польши по передаче самолетов Украине