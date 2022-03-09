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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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США не поняли логистику Польши по передаче самолетов Украине
США не поняли логистику Польши по передаче самолетов Украине - РИА Новости, 09.03.2022
США не поняли логистику Польши по передаче самолетов Украине
США не поняли, почему Польша хочет отправить МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение Штатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:15
2022-03-09T21:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
польша
украина
нато
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США не поняли, почему Польша хочет отправить МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение Штатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Нам просто неясно, какое существенное обоснование в том, чтобы сделать это тем образом, который был предложен", - добавил он.Ранее Пентагон сообщил, что путь передачи самолетов Украине, предложенный Польшей, чей МИД ранее заявил, что республика готова передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение правительства США на авиабазу "Рамштайн", "поднимает серьезные обеспокоенности для всего альянса" в контексте использования совместной базы США и НАТО.
https://ria.ru/20220309/nato-1777359507.html
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в мире, сша, польша, украина, нато
20:15 09.03.2022 (обновлено: 21:24 09.03.2022)
 
США не поняли логистику Польши по передаче самолетов Украине

Госсекретарь Блинкен: США не поняли логистику Польши по передаче самолетов Украине

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США не поняли, почему Польша хочет отправить МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение Штатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Предложение Польши показывает сложности, которые представляет этот вопрос", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.
"Нам просто неясно, какое существенное обоснование в том, чтобы сделать это тем образом, который был предложен", - добавил он.
Ранее Пентагон сообщил, что путь передачи самолетов Украине, предложенный Польшей, чей МИД ранее заявил, что республика готова передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение правительства США на авиабазу "Рамштайн", "поднимает серьезные обеспокоенности для всего альянса" в контексте использования совместной базы США и НАТО.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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