https://ria.ru/20220309/blinken-1777362253.html

США не поняли логистику Польши по передаче самолетов Украине

США не поняли логистику Польши по передаче самолетов Украине - РИА Новости, 09.03.2022

США не поняли логистику Польши по передаче самолетов Украине

США не поняли, почему Польша хочет отправить МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение Штатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T20:15

2022-03-09T20:15

2022-03-09T21:24

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США не поняли, почему Польша хочет отправить МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение Штатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Нам просто неясно, какое существенное обоснование в том, чтобы сделать это тем образом, который был предложен", - добавил он.Ранее Пентагон сообщил, что путь передачи самолетов Украине, предложенный Польшей, чей МИД ранее заявил, что республика готова передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение правительства США на авиабазу "Рамштайн", "поднимает серьезные обеспокоенности для всего альянса" в контексте использования совместной базы США и НАТО.

https://ria.ru/20220309/nato-1777359507.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, польша, украина, нато