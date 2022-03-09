https://ria.ru/20220309/biznes-1777301585.html
В Совфеде предложили запретить любые проверки бизнеса до конца года
В Совфеде предложили запретить любые проверки бизнеса до конца года - РИА Новости, 09.03.2022
В Совфеде предложили запретить любые проверки бизнеса до конца года
Нужно запретить любые проверки бизнеса до конца года, как плановые, так и неплановые, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в среду на совещании с... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:36
2022-03-09T15:36
2022-03-09T15:36
экономика
совет федерации рф
николай журавлев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Нужно запретить любые проверки бизнеса до конца года, как плановые, так и неплановые, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в среду на совещании с региональными отделениями "Единой России" по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности."Нужно запретить, проверки в ближайший год бизнеса абсолютно по всем направлениям, как плановые, так и неплановые", - сказал сенатор.Он отметил, что следует распространить такой мораторий на проверки налоговые, регуляторные, правоохранительные, любые."Очень важно не загружать административными нагрузками наш бизнес, которому сложно сейчас", - сказал парламентарий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, совет федерации рф, николай журавлев
В Совфеде предложили запретить любые проверки бизнеса до конца года
Вице-спикер Совфеда Журавлев предложил запретить любые проверки бизнеса до конца года
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Нужно запретить любые проверки бизнеса до конца года, как плановые, так и неплановые, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в среду на совещании с региональными отделениями "Единой России" по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности.
"Нужно запретить, проверки в ближайший год бизнеса абсолютно по всем направлениям, как плановые, так и неплановые", - сказал сенатор
.
Он отметил, что следует распространить такой мораторий на проверки налоговые, регуляторные, правоохранительные, любые.
"Очень важно не загружать административными нагрузками наш бизнес, которому сложно сейчас", - сказал парламентарий.