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В Совфеде предложили запретить любые проверки бизнеса до конца года
В Совфеде предложили запретить любые проверки бизнеса до конца года - РИА Новости, 09.03.2022
В Совфеде предложили запретить любые проверки бизнеса до конца года
Нужно запретить любые проверки бизнеса до конца года, как плановые, так и неплановые, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в среду на совещании с... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:36
2022-03-09T15:36
экономика
совет федерации рф
николай журавлев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Нужно запретить любые проверки бизнеса до конца года, как плановые, так и неплановые, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в среду на совещании с региональными отделениями "Единой России" по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности."Нужно запретить, проверки в ближайший год бизнеса абсолютно по всем направлениям, как плановые, так и неплановые", - сказал сенатор.Он отметил, что следует распространить такой мораторий на проверки налоговые, регуляторные, правоохранительные, любые."Очень важно не загружать административными нагрузками наш бизнес, которому сложно сейчас", - сказал парламентарий.
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экономика, совет федерации рф, николай журавлев
15:36 09.03.2022
 
В Совфеде предложили запретить любые проверки бизнеса до конца года

Вице-спикер Совфеда Журавлев предложил запретить любые проверки бизнеса до конца года

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Нужно запретить любые проверки бизнеса до конца года, как плановые, так и неплановые, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в среду на совещании с региональными отделениями "Единой России" по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности.
"Нужно запретить, проверки в ближайший год бизнеса абсолютно по всем направлениям, как плановые, так и неплановые", - сказал сенатор.
Он отметил, что следует распространить такой мораторий на проверки налоговые, регуляторные, правоохранительные, любые.
"Очень важно не загружать административными нагрузками наш бизнес, которому сложно сейчас", - сказал парламентарий.
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ЭкономикаСовет Федерации РФНиколай Журавлев
 
 
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