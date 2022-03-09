https://ria.ru/20220309/biznes-1777301585.html

В Совфеде предложили запретить любые проверки бизнеса до конца года

В Совфеде предложили запретить любые проверки бизнеса до конца года - РИА Новости, 09.03.2022

В Совфеде предложили запретить любые проверки бизнеса до конца года

Нужно запретить любые проверки бизнеса до конца года, как плановые, так и неплановые, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в среду на совещании с... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:36

2022-03-09T15:36

2022-03-09T15:36

экономика

совет федерации рф

николай журавлев

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Нужно запретить любые проверки бизнеса до конца года, как плановые, так и неплановые, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в среду на совещании с региональными отделениями "Единой России" по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности."Нужно запретить, проверки в ближайший год бизнеса абсолютно по всем направлениям, как плановые, так и неплановые", - сказал сенатор.Он отметил, что следует распространить такой мораторий на проверки налоговые, регуляторные, правоохранительные, любые."Очень важно не загружать административными нагрузками наш бизнес, которому сложно сейчас", - сказал парламентарий.

https://ria.ru/20220306/kreditovanie-1776897363.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, совет федерации рф, николай журавлев