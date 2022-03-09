12:49 09.03.2022 (обновлено: 13:05 09.03.2022)
В МИД потребовали ответить, где биоматериалы из украинских лабораторий
МИД: Москва хотела бы знать, не попали ли биоматериалы на Украине в руки экстремистов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская сторона задается вопросом, были ли уничтожены биоматериалы из лабораторий на Украине и кому они попали в руки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.
"А можно ещё вопрос задать? А каким образом это все уничтожалось? А уничтожено ли этот все было?" - заявила Захарова. "Кто много лет руководил министерством здравоохранения Украины? Помните, да? Из какой страны приехал этот чудный доктор, который возглавил Минздрав украинский? Я очень хорошо помню - с американского континента", - добавила она.
"Вот вам и ответ на вопрос, каким здравоохранением на Украине, кто и как и в каких целях занимался", - сказала Захарова, добавив, что "вопрос-то открытый". "А уничтожили или не уничтожили? И как это можно проверить, эти биоматериалы, сейчас? А не попали ли они в руки экстремистов? Националистов? Кто даст эти гарантии?" - заявила дипломат.