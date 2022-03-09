https://ria.ru/20220309/biomaterialy-1777265499.html

В МИД потребовали ответить, где биоматериалы из украинских лабораторий

В МИД потребовали ответить, где биоматериалы из украинских лабораторий - РИА Новости, 09.03.2022

В МИД потребовали ответить, где биоматериалы из украинских лабораторий

Российская сторона задается вопросом, были ли уничтожены биоматериалы из лабораторий на Украине и кому они попали в руки, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:49

2022-03-09T12:49

2022-03-09T13:05

обострение ситуации в днр и лнр

москва

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская сторона задается вопросом, были ли уничтожены биоматериалы из лабораторий на Украине и кому они попали в руки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил."А можно ещё вопрос задать? А каким образом это все уничтожалось? А уничтожено ли этот все было?" - заявила Захарова. "Кто много лет руководил министерством здравоохранения Украины? Помните, да? Из какой страны приехал этот чудный доктор, который возглавил Минздрав украинский? Я очень хорошо помню - с американского континента", - добавила она."Вот вам и ответ на вопрос, каким здравоохранением на Украине, кто и как и в каких целях занимался", - сказала Захарова, добавив, что "вопрос-то открытый". "А уничтожили или не уничтожили? И как это можно проверить, эти биоматериалы, сейчас? А не попали ли они в руки экстремистов? Националистов? Кто даст эти гарантии?" - заявила дипломат.

https://ria.ru/20220309/patogeny-1777215481.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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Кирилл Волков

москва, россия, украина, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр