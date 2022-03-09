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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/biomaterialy-1777265499.html
В МИД потребовали ответить, где биоматериалы из украинских лабораторий
В МИД потребовали ответить, где биоматериалы из украинских лабораторий - РИА Новости, 09.03.2022
В МИД потребовали ответить, где биоматериалы из украинских лабораторий
Российская сторона задается вопросом, были ли уничтожены биоматериалы из лабораторий на Украине и кому они попали в руки, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:49
2022-03-09T13:05
обострение ситуации в днр и лнр
москва
россия
украина
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская сторона задается вопросом, были ли уничтожены биоматериалы из лабораторий на Украине и кому они попали в руки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил."А можно ещё вопрос задать? А каким образом это все уничтожалось? А уничтожено ли этот все было?" - заявила Захарова. "Кто много лет руководил министерством здравоохранения Украины? Помните, да? Из какой страны приехал этот чудный доктор, который возглавил Минздрав украинский? Я очень хорошо помню - с американского континента", - добавила она."Вот вам и ответ на вопрос, каким здравоохранением на Украине, кто и как и в каких целях занимался", - сказала Захарова, добавив, что "вопрос-то открытый". "А уничтожили или не уничтожили? И как это можно проверить, эти биоматериалы, сейчас? А не попали ли они в руки экстремистов? Националистов? Кто даст эти гарантии?" - заявила дипломат.
https://ria.ru/20220309/patogeny-1777215481.html
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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москва, россия, украина, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
12:49 09.03.2022 (обновлено: 13:05 09.03.2022)
 
В МИД потребовали ответить, где биоматериалы из украинских лабораторий

МИД: Москва хотела бы знать, не попали ли биоматериалы на Украине в руки экстремистов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская сторона задается вопросом, были ли уничтожены биоматериалы из лабораторий на Украине и кому они попали в руки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
07:25
Антонов рассказал, чего США боятся в ситуации на Украине
"А можно ещё вопрос задать? А каким образом это все уничтожалось? А уничтожено ли этот все было?" - заявила Захарова. "Кто много лет руководил министерством здравоохранения Украины? Помните, да? Из какой страны приехал этот чудный доктор, который возглавил Минздрав украинский? Я очень хорошо помню - с американского континента", - добавила она.
"Вот вам и ответ на вопрос, каким здравоохранением на Украине, кто и как и в каких целях занимался", - сказала Захарова, добавив, что "вопрос-то открытый". "А уничтожили или не уничтожили? И как это можно проверить, эти биоматериалы, сейчас? А не попали ли они в руки экстремистов? Националистов? Кто даст эти гарантии?" - заявила дипломат.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМоскваРоссияУкраинаВ миреСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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