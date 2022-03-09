https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777343889.html

Евросоюз не располагает данными о программах в биолабораториях на Украине

Евросоюз не располагает данными о программах в биолабораториях на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

Евросоюз не располагает данными о программах в биолабораториях на Украине

ЕС не располагает информацией о каких-либо запрещенных программах в биологических лабораториях Украины, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T18:20

2022-03-09T18:20

2022-03-09T18:33

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. ЕС не располагает информацией о каких-либо запрещенных программах в биологических лабораториях Украины, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.По данным российских военных, на территории Украины насчитывалось около 30 лабораторий, выполняющих заказы управления Минобороны США. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских сил."Мы осведомлены о заявлении Минобороны России о якобы уничтожении биологических агентов в лабораториях на Украине… Нам не известно о каких-либо программах в украинских лабораториях, нарушающих Конвенцию о биологическом оружии (BTWC)", - сообщил он. По словам Стано, в ЕС к таким заявлениям относятся с сомнением.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/obse-1777336258.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777332018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евросоюз, в мире, вооруженные силы рф, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, сша, министерство обороны сша