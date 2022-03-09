18:20 09.03.2022 (обновлено: 18:33 09.03.2022)
Евросоюз не располагает данными о программах в биолабораториях на Украине
Евросоюз не располагает информацией о запрещенных программах в биолабораториях на Украине
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. ЕС не располагает информацией о каких-либо запрещенных программах в биологических лабораториях Украины, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
По данным российских военных, на территории Украины насчитывалось около 30 лабораторий, выполняющих заказы управления Минобороны США. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских сил.
"Мы осведомлены о заявлении Минобороны России о якобы уничтожении биологических агентов в лабораториях на Украине… Нам не известно о каких-либо программах в украинских лабораториях, нарушающих Конвенцию о биологическом оружии (BTWC)", - сообщил он. По словам Стано, в ЕС к таким заявлениям относятся с сомнением.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.