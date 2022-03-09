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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777343889.html
Евросоюз не располагает данными о программах в биолабораториях на Украине
Евросоюз не располагает данными о программах в биолабораториях на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Евросоюз не располагает данными о программах в биолабораториях на Украине
ЕС не располагает информацией о каких-либо запрещенных программах в биологических лабораториях Украины, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T18:20
2022-03-09T18:33
евросоюз
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы рф
украина
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. ЕС не располагает информацией о каких-либо запрещенных программах в биологических лабораториях Украины, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.По данным российских военных, на территории Украины насчитывалось около 30 лабораторий, выполняющих заказы управления Минобороны США. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских сил."Мы осведомлены о заявлении Минобороны России о якобы уничтожении биологических агентов в лабораториях на Украине… Нам не известно о каких-либо программах в украинских лабораториях, нарушающих Конвенцию о биологическом оружии (BTWC)", - сообщил он. По словам Стано, в ЕС к таким заявлениям относятся с сомнением.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/obse-1777336258.html
https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777332018.html
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евросоюз, в мире, вооруженные силы рф, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, сша, министерство обороны сша
18:20 09.03.2022 (обновлено: 18:33 09.03.2022)
 
Евросоюз не располагает данными о программах в биолабораториях на Украине

Евросоюз не располагает информацией о запрещенных программах в биолабораториях на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. ЕС не располагает информацией о каких-либо запрещенных программах в биологических лабораториях Украины, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
По данным российских военных, на территории Украины насчитывалось около 30 лабораторий, выполняющих заказы управления Минобороны США. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских сил.
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 17:43
В ОБСЕ обходят тему военных биолабораторий на Украине, заявил Гаврилов
"Мы осведомлены о заявлении Минобороны России о якобы уничтожении биологических агентов в лабораториях на Украине… Нам не известно о каких-либо программах в украинских лабораториях, нарушающих Конвенцию о биологическом оружии (BTWC)", - сообщил он. По словам Стано, в ЕС к таким заявлениям относятся с сомнением.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 17:29
ГД подготовит обращение в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ по биолабораториям США на Украине
 
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