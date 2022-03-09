https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777332018.html

ГД подготовит обращение в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ по биолабораториям США на Украине

ГД подготовит обращение в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ по биолабораториям США на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

ГД подготовит обращение в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ по биолабораториям США на Украине

Совет Думы поддержал предложение спикера палаты Вячеслава Володина подготовить проект обращения в международные организации – ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ – о... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:29

2022-03-09T17:29

2022-03-09T17:29

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Совет Думы поддержал предложение спикера палаты Вячеслава Володина подготовить проект обращения в международные организации – ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ – о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине."Давайте дадим поручение комитету Госдумы по международным делам и комитету по обороне подготовить проект обращения в международные организации – ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ – о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Этот вопрос рассмотрим на пленарном заседании 11 марта", - сказал Володин на заседании Совета Думы в среду, его слова приводятся в Telegram-канале палаты.По его словам, важно, чтобы международные структуры ознакомились с этой ситуацией и вмешались в нее. "Представители Госдепа пытаются скрыть от общественности факты о биолабораториях на украинской территории, чтобы никто не знал, чем они там занимались", - добавил парламентарий.Также Володин предложил поручить вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой проработать в четверг вопрос создания парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.Как отмечается в Telegram-канале палаты, Совет Думы поддержал эти предложения.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220307/zabolevaniya-1777054038.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, госдума рф, обсе, оон, парламентская ассамблея совета европы