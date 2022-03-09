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ГД подготовит обращение в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ по биолабораториям США на Украине
ГД подготовит обращение в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ по биолабораториям США на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
ГД подготовит обращение в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ по биолабораториям США на Украине
Совет Думы поддержал предложение спикера палаты Вячеслава Володина подготовить проект обращения в международные организации – ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ – о... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:29
2022-03-09T17:29
в мире
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россия
украина
госдума рф
обсе
оон
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Совет Думы поддержал предложение спикера палаты Вячеслава Володина подготовить проект обращения в международные организации – ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ – о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине."Давайте дадим поручение комитету Госдумы по международным делам и комитету по обороне подготовить проект обращения в международные организации – ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ – о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Этот вопрос рассмотрим на пленарном заседании 11 марта", - сказал Володин на заседании Совета Думы в среду, его слова приводятся в Telegram-канале палаты.По его словам, важно, чтобы международные структуры ознакомились с этой ситуацией и вмешались в нее. "Представители Госдепа пытаются скрыть от общественности факты о биолабораториях на украинской территории, чтобы никто не знал, чем они там занимались", - добавил парламентарий.Также Володин предложил поручить вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой проработать в четверг вопрос создания парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.Как отмечается в Telegram-канале палаты, Совет Думы поддержал эти предложения.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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в мире, сша, россия, украина, госдума рф, обсе, оон, парламентская ассамблея совета европы
17:29 09.03.2022
 
ГД подготовит обращение в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ по биолабораториям США на Украине

Госдума подготовит обращение в ООН, ПАСЕ и ОБСЕ по биолабораториям США на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Совет Думы поддержал предложение спикера палаты Вячеслава Володина подготовить проект обращения в международные организации – ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ – о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.
"Давайте дадим поручение комитету Госдумы по международным делам и комитету по обороне подготовить проект обращения в международные организации – ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ – о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Этот вопрос рассмотрим на пленарном заседании 11 марта", - сказал Володин на заседании Совета Думы в среду, его слова приводятся в Telegram-канале палаты.
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Вчера, 08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
По его словам, важно, чтобы международные структуры ознакомились с этой ситуацией и вмешались в нее. "Представители Госдепа пытаются скрыть от общественности факты о биолабораториях на украинской территории, чтобы никто не знал, чем они там занимались", - добавил парламентарий.
Также Володин предложил поручить вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой проработать в четверг вопрос создания парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
Как отмечается в Telegram-канале палаты, Совет Думы поддержал эти предложения.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
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