Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777280157.html
В Кремле прокомментировали сообщения о лабораториях США на Украине
В Кремле прокомментировали сообщения о лабораториях США на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле прокомментировали сообщения о лабораториях США на Украине
Тема наличия американских биолабораторий на территории Украины очень важна, всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения, заявил... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:56
2022-03-09T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
виктория нуланд
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Тема наличия американских биолабораторий на территории Украины очень важна, всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Если говорить абсолютно серьезно, тема эта, конечно, очень важна. Тема очень важна, и важна она, наверное, для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины, и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами. Наверняка, всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения", — сказал Песков.Он отметил, что подробности деятельности лабораторий будут озвучены "своевременно".По данным российских военных, на территории Украины насчитывалось около 30 лабораторий, выполняющих заказы управления Минобороны США. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских сил.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f721eb1a458334ce103e04072a1e4731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, министерство обороны сша, виктория нуланд, дмитрий песков
13:56 09.03.2022 (обновлено: 14:21 09.03.2022)
 
В Кремле прокомментировали сообщения о лабораториях США на Украине

Песков счел тему работы биолабораторий США на Украине интересной всему миру

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Тема наличия американских биолабораторий на территории Украины очень важна, всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Если говорить абсолютно серьезно, тема эта, конечно, очень важна. Тема очень важна, и важна она, наверное, для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины, и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами. Наверняка, всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения", — сказал Песков.
Он отметил, что подробности деятельности лабораторий будут озвучены "своевременно".
По данным российских военных, на территории Украины насчитывалось около 30 лабораторий, выполняющих заказы управления Минобороны США. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских сил.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАВиктория НуландДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала