https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777280157.html

В Кремле прокомментировали сообщения о лабораториях США на Украине

В Кремле прокомментировали сообщения о лабораториях США на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

В Кремле прокомментировали сообщения о лабораториях США на Украине

Тема наличия американских биолабораторий на территории Украины очень важна, всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения, заявил... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:56

2022-03-09T13:56

2022-03-09T14:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

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министерство обороны сша

виктория нуланд

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Тема наличия американских биолабораторий на территории Украины очень важна, всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Если говорить абсолютно серьезно, тема эта, конечно, очень важна. Тема очень важна, и важна она, наверное, для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины, и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами. Наверняка, всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения", — сказал Песков.Он отметил, что подробности деятельности лабораторий будут озвучены "своевременно".По данным российских военных, на территории Украины насчитывалось около 30 лабораторий, выполняющих заказы управления Минобороны США. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских сил.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, виктория нуланд, дмитрий песков