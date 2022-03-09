Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220309/bezrukov-1777323729.html
Сергей Безруков улетел в Минск
Сергей Безруков улетел в Минск - РИА Новости, 09.03.2022
Сергей Безруков улетел в Минск
Сергей Безруков улетел из России в Минск. Об этом артист рассказал в социальных сетях. По его словам, у него запланировано выступление в театре. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:05
2022-03-09T17:24
шоубиз
знаменитости
сергей безруков
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758509952_0:0:2657:1496_1920x0_80_0_0_2e8aea3c76874fc7d547e4e260d56d10.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сергей Безруков улетел из России в Минск. Об этом артист рассказал в социальных сетях. По его словам, у него запланировано выступление в театре.Ранее стало известно, что группа "Мумий тролль" заявила о прекращении концертной деятельности.
https://ria.ru/20220210/bezrukov-1772029497.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758509952_152:0:2515:1772_1920x0_80_0_0_dc9e7db58373c60f3d4b213f0b190064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, сергей безруков, шоу-бизнес
17:05 09.03.2022 (обновлено: 17:24 09.03.2022)
 
Сергей Безруков улетел в Минск

Сергей Безруков улетел на гастроли в Минск

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Сергей Безруков
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сергей Безруков улетел из России в Минск. Об этом артист рассказал в социальных сетях. По его словам, у него запланировано выступление в театре.

"Вылетаю в Минск. Сегодня вечером "Хулиган. Исповедь". До встречи", – написал Безруков в Instagram.

Ранее стало известно, что группа "Мумий тролль" заявила о прекращении концертной деятельности.
Актер Сергей Безруков с супругой режиссером Анной Матисон на премьере фильма Смерть на Ниле в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 12:40Шоубиз
Супруга Безрукова впервые после рождения сына вышла в свет
 
ШоубизЗнаменитостиСергей БезруковШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала