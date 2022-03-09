https://ria.ru/20220309/bezrukov-1777323729.html
Сергей Безруков улетел в Минск
Сергей Безруков улетел в Минск - РИА Новости, 09.03.2022
Сергей Безруков улетел в Минск
Сергей Безруков улетел из России в Минск. Об этом артист рассказал в социальных сетях. По его словам, у него запланировано выступление в театре. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:05
2022-03-09T17:05
2022-03-09T17:24
шоубиз
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сергей безруков
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сергей Безруков улетел из России в Минск. Об этом артист рассказал в социальных сетях. По его словам, у него запланировано выступление в театре.Ранее стало известно, что группа "Мумий тролль" заявила о прекращении концертной деятельности.
https://ria.ru/20220210/bezrukov-1772029497.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, сергей безруков, шоу-бизнес
17:05 09.03.2022 (обновлено: 17:24 09.03.2022)
Сергей Безруков улетел в Минск
Сергей Безруков улетел на гастроли в Минск