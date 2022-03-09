https://ria.ru/20220309/bezrukov-1777323729.html

Сергей Безруков улетел в Минск

Сергей Безруков улетел в Минск - РИА Новости, 09.03.2022

Сергей Безруков улетел в Минск

Сергей Безруков улетел из России в Минск. Об этом артист рассказал в социальных сетях. По его словам, у него запланировано выступление в театре. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:05

2022-03-09T17:05

2022-03-09T17:24

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сергей Безруков улетел из России в Минск. Об этом артист рассказал в социальных сетях. По его словам, у него запланировано выступление в театре.Ранее стало известно, что группа "Мумий тролль" заявила о прекращении концертной деятельности.

https://ria.ru/20220210/bezrukov-1772029497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, сергей безруков, шоу-бизнес