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Биржевая цена бензина Аи-92 упала ниже 40 тысяч рублей за тонну
Биржевая цена бензина Аи-92 упала ниже 40 тысяч рублей за тонну - РИА Новости, 09.03.2022
Биржевая цена бензина Аи-92 упала ниже 40 тысяч рублей за тонну
Стоимость самой популярной марки бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду упала почти на 9%, опустившись ниже РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:39
2022-03-09T14:39
экономика
россия
аи-92
бензин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Стоимость самой популярной марки бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду упала почти на 9%, опустившись ниже 40 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов упала на 8,81%, до 39 398 рублей за тонну. Исторический рекорд его стоимости был зафиксирован 13 августа 2021 года - 58 456 рублей.Бензин марки Аи-95 подешевел в среду сразу на 11,85%, до 40 990 рублей за тонну. Это почти на 20 тысяч рублей меньше рекордного значения в 60 570 рублей, датированного 24 сентября 2021 года.Стоимость дизельного топлива также снизилась, но менее заметно. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,97%, до 48 602 рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизтоплива опустилась на 3,33%, до 47 972 рублей, зимнего - на 3,7%, до 48 849 рублей.Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. В результате за неделю с 28 февраля по 5 марта цена Аи-92 упала на 11,6%, а Аи-95 - на 9,6%. Дизельное топливо подешевело за этот период примерно на 12%.Как пояснял РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко, такая динамика связана с ростом ставок по кредитам после решения ЦБ поднять ключевую ставку до 20%. Также, по словам Дьяченко, вследствие международных санкций у производителей есть сложности с экспортом, поэтому они стараются продавать товар на бирже даже по заниженным ценам.
https://ria.ru/20220202/benzin-1770510780.html
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экономика, россия, аи-92, бензин
14:39 09.03.2022
 
Биржевая цена бензина Аи-92 упала ниже 40 тысяч рублей за тонну

Биржевая цена бензина Аи-92 упала почти на девять процентов, ниже 40 тысяч рублей за тонну

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЧеловек заправляет автомобиль на АЗС
Человек заправляет автомобиль на АЗС - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Человек заправляет автомобиль на АЗС. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Стоимость самой популярной марки бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду упала почти на 9%, опустившись ниже 40 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов упала на 8,81%, до 39 398 рублей за тонну. Исторический рекорд его стоимости был зафиксирован 13 августа 2021 года - 58 456 рублей.
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Почему "дешевый" российский бензин так дорог на заправках
Бензин марки Аи-95 подешевел в среду сразу на 11,85%, до 40 990 рублей за тонну. Это почти на 20 тысяч рублей меньше рекордного значения в 60 570 рублей, датированного 24 сентября 2021 года.
Стоимость дизельного топлива также снизилась, но менее заметно. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,97%, до 48 602 рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизтоплива опустилась на 3,33%, до 47 972 рублей, зимнего - на 3,7%, до 48 849 рублей.
Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. В результате за неделю с 28 февраля по 5 марта цена Аи-92 упала на 11,6%, а Аи-95 - на 9,6%. Дизельное топливо подешевело за этот период примерно на 12%.
Как пояснял РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко, такая динамика связана с ростом ставок по кредитам после решения ЦБ поднять ключевую ставку до 20%. Также, по словам Дьяченко, вследствие международных санкций у производителей есть сложности с экспортом, поэтому они стараются продавать товар на бирже даже по заниженным ценам.
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