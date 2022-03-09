https://ria.ru/20220309/benzin-1777289794.html

Биржевая цена бензина Аи-92 упала ниже 40 тысяч рублей за тонну

Биржевая цена бензина Аи-92 упала ниже 40 тысяч рублей за тонну - РИА Новости, 09.03.2022

Биржевая цена бензина Аи-92 упала ниже 40 тысяч рублей за тонну

Стоимость самой популярной марки бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду упала почти на 9%, опустившись ниже РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:39

2022-03-09T14:39

2022-03-09T14:39

экономика

россия

аи-92

бензин

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Стоимость самой популярной марки бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду упала почти на 9%, опустившись ниже 40 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов упала на 8,81%, до 39 398 рублей за тонну. Исторический рекорд его стоимости был зафиксирован 13 августа 2021 года - 58 456 рублей.Бензин марки Аи-95 подешевел в среду сразу на 11,85%, до 40 990 рублей за тонну. Это почти на 20 тысяч рублей меньше рекордного значения в 60 570 рублей, датированного 24 сентября 2021 года.Стоимость дизельного топлива также снизилась, но менее заметно. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,97%, до 48 602 рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизтоплива опустилась на 3,33%, до 47 972 рублей, зимнего - на 3,7%, до 48 849 рублей.Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. В результате за неделю с 28 февраля по 5 марта цена Аи-92 упала на 11,6%, а Аи-95 - на 9,6%. Дизельное топливо подешевело за этот период примерно на 12%.Как пояснял РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко, такая динамика связана с ростом ставок по кредитам после решения ЦБ поднять ключевую ставку до 20%. Также, по словам Дьяченко, вследствие международных санкций у производителей есть сложности с экспортом, поэтому они стараются продавать товар на бирже даже по заниженным ценам.

https://ria.ru/20220202/benzin-1770510780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, аи-92, бензин