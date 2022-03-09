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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/bazy-1777250759.html
Онищенко назвал американские биологические базы на Украине угрозой России
Онищенко назвал американские биологические базы на Украине угрозой России - РИА Новости, 09.03.2022
Онищенко назвал американские биологические базы на Украине угрозой России
Военные биологические лаборатории США на территории Украины - это реальная угроза для России, в результате их деятельности может возникнуть вспышка... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:46
2022-03-09T11:46
обострение ситуации в днр и лнр
виктория нуланд
мария захарова
сша
киев
россия
мид кнр
министерство обороны сша
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Военные биологические лаборатории США на территории Украины - это реальная угроза для России, в результате их деятельности может возникнуть вспышка заболеваемости, похожая на естественную, но с гораздо более значимыми последствиями, поэтому эти базы нужно взять под контроль, чтобы не допустить такого развития события, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.В среду заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил."Военные биологические базы США - это реальная угроза… Если мы не закроем эти лаборатории, то это будет постоянно существующий военный потенциал США", - сказал Онищенко.Он отметил, что таких военных биологических лабораторий, финансируемых минобороны США, в мире около 15. Если военные биологи сделают что-то там, то возможна вспышка инфекционного заболевания, которая будет похожа на естественную, но с гораздо более значимыми последствиями, пояснил Онищенко.По его словам, последствиями такого применения биологического оружия могут стать потерянные жизни и здоровье людей, дестабилизация обстановки в стране, паника среди населения, остановка экономики.Сейчас нужно взять все эти лаборатории под контроль России, при этом их нельзя разбомбить или отключить электроэнергию, чтобы не допустить непоправимых последствий, уточнил Онищенко."Нужно все это купировать, послать туда специалистов, которые соблюдают все правила работы с особо опасными инфекциями. Разберутся спокойно, проведут все соответствующие мероприятия", - добавил он.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/mid-1777163350.html
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виктория нуланд, мария захарова, сша, киев, россия, мид кнр, министерство обороны сша, в мире, пак чхан ук, украина, геннадий онищенко
11:46 09.03.2022
 
Онищенко назвал американские биологические базы на Украине угрозой России

Академик РАН Онищенко назвал американские биологические базы на Украине угрозой России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Геннадий Онищенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Военные биологические лаборатории США на территории Украины - это реальная угроза для России, в результате их деятельности может возникнуть вспышка заболеваемости, похожая на естественную, но с гораздо более значимыми последствиями, поэтому эти базы нужно взять под контроль, чтобы не допустить такого развития события, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
В среду заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.
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"Военные биологические базы США - это реальная угроза… Если мы не закроем эти лаборатории, то это будет постоянно существующий военный потенциал США", - сказал Онищенко.
Он отметил, что таких военных биологических лабораторий, финансируемых минобороны США, в мире около 15. Если военные биологи сделают что-то там, то возможна вспышка инфекционного заболевания, которая будет похожа на естественную, но с гораздо более значимыми последствиями, пояснил Онищенко.
По его словам, последствиями такого применения биологического оружия могут стать потерянные жизни и здоровье людей, дестабилизация обстановки в стране, паника среди населения, остановка экономики.
Сейчас нужно взять все эти лаборатории под контроль России, при этом их нельзя разбомбить или отключить электроэнергию, чтобы не допустить непоправимых последствий, уточнил Онищенко.
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"Нужно все это купировать, послать туда специалистов, которые соблюдают все правила работы с особо опасными инфекциями. Разберутся спокойно, проведут все соответствующие мероприятия", - добавил он.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВиктория НуландМария ЗахароваСШАКиевРоссияМИД КНРМинистерство обороны СШАВ миреПак Чхан УкУкраинаГеннадий Онищенко
 
 
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