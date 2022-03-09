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https://ria.ru/20220309/bayden-1777360527.html
Байден нарушил собственное обещание, высказавшись о России
Байден нарушил собственное обещание, высказавшись о России - РИА Новости, 09.03.2022
Байден нарушил собственное обещание, высказавшись о России
Слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы ответственна за высокие цены на бензин на американском рынке, вызвали волну негодования среди... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:01
2022-03-09T21:02
в мире
сша
россия
украина
джо байден
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы ответственна за высокие цены на бензин на американском рынке, вызвали волну негодования среди американцев в социальных сетях.Во вторник журналисты попросили американского лидера прокомментировать ситуацию с ценами на топливо в Соединенных Штатах. Байден заявил, что стоимость поднимется и он "лично ничего не может с этим поделать, так как вся ответственность лежит теперь на России". Диалог президента с репортерами транслировал американский канал Fox News.Пользователи социальных сетей вспомнили, что летом 2020 года тогда еще кандидат в президенты Байден пообещал избирателям в личном Twitter-аккаунте, что, в отличие от своего коллеги-предшественника, он будет делать свою работу и брать на себя всю ответственность, а не обвинять других.Скриншот с двумя сопоставленными высказываниями главы Белого дома выложил американский журналист Бенни Джонсон. Публикация снискала популярность у подписчиков и на данный момент насчитывает несколько тысяч лайков и почти тысячу репостов.Байден накануне объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Президент признал, что из-за санкций против России цены на бензин в США будут расти. При этом цены на бензин в США уже достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара (536 рублей) за галлон (3,785 литра).Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220309/frantsiya-1777307391.html
https://ria.ru/20220308/amerikantsy-1777186511.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, санкции в отношении россии
20:01 09.03.2022 (обновлено: 21:02 09.03.2022)
 
Байден нарушил собственное обещание, высказавшись о России

Байдена уличили в попытке переложить ответственность на Россию за повышение цен на бензин

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы ответственна за высокие цены на бензин на американском рынке, вызвали волну негодования среди американцев в социальных сетях.
Во вторник журналисты попросили американского лидера прокомментировать ситуацию с ценами на топливо в Соединенных Штатах. Байден заявил, что стоимость поднимется и он "лично ничего не может с этим поделать, так как вся ответственность лежит теперь на России". Диалог президента с репортерами транслировал американский канал Fox News.
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Во Франции рассказали, как месть США России толкает Европу к самоубийству
Пользователи социальных сетей вспомнили, что летом 2020 года тогда еще кандидат в президенты Байден пообещал избирателям в личном Twitter-аккаунте, что, в отличие от своего коллеги-предшественника, он будет делать свою работу и брать на себя всю ответственность, а не обвинять других.
Скриншот с двумя сопоставленными высказываниями главы Белого дома выложил американский журналист Бенни Джонсон. Публикация снискала популярность у подписчиков и на данный момент насчитывает несколько тысяч лайков и почти тысячу репостов.
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Байден накануне объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Президент признал, что из-за санкций против России цены на бензин в США будут расти. При этом цены на бензин в США уже достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара (536 рублей) за галлон (3,785 литра).
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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Вчера, 08:00
Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо
 
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