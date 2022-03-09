https://ria.ru/20220309/bayden-1777298906.html
Древнейшего предка головоногих вампиров назвали в честь Байдена
Древнейшего предка головоногих вампиров назвали в честь Байдена - РИА Новости, 09.03.2022
Древнейшего предка головоногих вампиров назвали в честь Байдена
Древнейший известный предок головоногих вампироморфов, включающих кальмаров и осьминогов, был назван в честь президента США Джо Байдена, говорится в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:19
2022-03-09T15:19
2022-03-09T15:19
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Древнейший известный предок головоногих вампироморфов, включающих кальмаров и осьминогов, был назван в честь президента США Джо Байдена, говорится в опубликованном в журнале Nature исследовании.Останки моллюска были обнаружены в штате Монтана, в 1988 году их преподнесли в дар канадскому Королевскому музею Онтарио. Несколько лет назад эта находка стала предметом изучения палеонтологов Кристофера Уэйлена и Нила Лэндмена из Американского музея естественной истории.Ученые объявили о сенсации. Как оказалось, ископаемое представляет собой древнейшего известного предка вампироморфов, отодвигая самые ранние свидетельства об этой группе на 82 миллиона лет назад. Новый вид получил название Syllipsimopodi bideni в честь 46-го президента США Джо Байдена, который вступил в должность непосредственно перед подачей заявки исследователей.Названное в честь Байдена головоногое имеет десять щупалец. У современных кальмаров и каракатиц по десять щупалец, а у осьминогов - восемь. Кальмары-вампиры (которые являются не кальмарами, а близкими родственниками осьминогов) имеют восемь "рук" и два бичевидных филамента, которые считаются рудиментарными руками. Таким образом, Syllipsimopodi bideni показывает, что у всех головоногих моллюсков когда-то было по десять щупалец, прежде чем они были редуцированы и в конечном итоге утрачены.До настоящего времени из всей группы вампироморфов сохранился лишь адский вампир – небольшой кальмар-детритофаг, обитающий в умеренных и тропических водах мирового океана.Как отмечает газета New York Times, открытие вызвало дискуссию среди мировых палеонтологов. Ученый Кристиан Клюг из Цюрихского университета, в частности, предположил, что окаменелость представляет собой экземпляр ранее известного вида древних головоногих моллюсков Gordoniconus beargulchensis.Кроме того, издание обратилось в Белый дом с просьбой о комментарии, но не получило ответа.
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777112429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, монтана, онтарио, в мире
Древнейшего предка головоногих вампиров назвали в честь Байдена
Древнейшего предка головоногих вампироморфов назвали в честь президента США Байдена
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Древнейший известный предок головоногих вампироморфов, включающих кальмаров и осьминогов, был назван в честь президента США Джо Байдена, говорится в опубликованном в журнале Nature
исследовании.
Останки моллюска были обнаружены в штате Монтана
, в 1988 году их преподнесли в дар канадскому Королевскому музею Онтарио
. Несколько лет назад эта находка стала предметом изучения палеонтологов Кристофера Уэйлена и Нила Лэндмена из Американского музея естественной истории.
Ученые объявили о сенсации. Как оказалось, ископаемое представляет собой древнейшего известного предка вампироморфов, отодвигая самые ранние свидетельства об этой группе на 82 миллиона лет назад. Новый вид получил название Syllipsimopodi bideni в честь 46-го президента США Джо Байдена
, который вступил в должность непосредственно перед подачей заявки исследователей.
Названное в честь Байдена головоногое имеет десять щупалец. У современных кальмаров и каракатиц по десять щупалец, а у осьминогов - восемь. Кальмары-вампиры (которые являются не кальмарами, а близкими родственниками осьминогов) имеют восемь "рук" и два бичевидных филамента, которые считаются рудиментарными руками. Таким образом, Syllipsimopodi bideni показывает, что у всех головоногих моллюсков когда-то было по десять щупалец, прежде чем они были редуцированы и в конечном итоге утрачены.
До настоящего времени из всей группы вампироморфов сохранился лишь адский вампир – небольшой кальмар-детритофаг, обитающий в умеренных и тропических водах мирового океана.
Как отмечает газета New York Times, открытие вызвало дискуссию среди мировых палеонтологов. Ученый Кристиан Клюг из Цюрихского университета, в частности, предположил, что окаменелость представляет собой экземпляр ранее известного вида древних головоногих моллюсков Gordoniconus beargulchensis.
Кроме того, издание обратилось в Белый дом с просьбой о комментарии, но не получило ответа.