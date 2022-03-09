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Сбербанк начал принимать заявки МСП по программе льготного кредитования ЦБ
Сбербанк начал принимать заявки МСП по программе льготного кредитования ЦБ - РИА Новости, 09.03.2022
Сбербанк начал принимать заявки МСП по программе льготного кредитования ЦБ
Сбербанк со среды начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства (МСП) по программе льготного кредитования Банка России: ставки по... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:50
2022-03-09T09:50
экономика
ипотека
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сбербанк со среды начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства (МСП) по программе льготного кредитования Банка России: ставки по ссудам для малого бизнеса будут не выше 15%, для среднего - 13,5%, говорится в сообщении банка.Согласно программе, получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13,5% годовых на срок до года. Срок действия программы – до 30 декабря.Отмечается также, что перечень отраслей по программе "максимально широкий", исключение составляют только подакцизные виды деятельности, жилищное строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.
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экономика, ипотека, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
09:50 09.03.2022
 
Сбербанк начал принимать заявки МСП по программе льготного кредитования ЦБ

Сбербанк начинает принимать заявки МСП по программе льготного кредитования Банка России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота отделения банка
Работа отделения банка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа отделения банка
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сбербанк со среды начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства (МСП) по программе льготного кредитования Банка России: ставки по ссудам для малого бизнеса будут не выше 15%, для среднего - 13,5%, говорится в сообщении банка.

"Сбер с 9 марта начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования Банка России", - сказано в сообщении.

Согласно программе, получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13,5% годовых на срок до года. Срок действия программы – до 30 декабря.
Отмечается также, что перечень отраслей по программе "максимально широкий", исключение составляют только подакцизные виды деятельности, жилищное строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.
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