https://ria.ru/20220309/bank-1777229286.html
Сбербанк начал принимать заявки МСП по программе льготного кредитования ЦБ
Сбербанк начал принимать заявки МСП по программе льготного кредитования ЦБ - РИА Новости, 09.03.2022
Сбербанк начал принимать заявки МСП по программе льготного кредитования ЦБ
Сбербанк со среды начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства (МСП) по программе льготного кредитования Банка России: ставки по... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:50
2022-03-09T09:50
2022-03-09T09:50
экономика
ипотека
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сбербанк со среды начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства (МСП) по программе льготного кредитования Банка России: ставки по ссудам для малого бизнеса будут не выше 15%, для среднего - 13,5%, говорится в сообщении банка.Согласно программе, получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13,5% годовых на срок до года. Срок действия программы – до 30 декабря.Отмечается также, что перечень отраслей по программе "максимально широкий", исключение составляют только подакцизные виды деятельности, жилищное строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Сбербанк начал принимать заявки МСП по программе льготного кредитования ЦБ
Сбербанк начинает принимать заявки МСП по программе льготного кредитования Банка России
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сбербанк со среды начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства (МСП) по программе льготного кредитования Банка России: ставки по ссудам для малого бизнеса будут не выше 15%, для среднего - 13,5%, говорится в сообщении банка.
"Сбер с 9 марта начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования Банка России", - сказано в сообщении.
Согласно программе, получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13,5% годовых на срок до года. Срок действия программы – до 30 декабря.
Отмечается также, что перечень отраслей по программе "максимально широкий", исключение составляют только подакцизные виды деятельности, жилищное строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.