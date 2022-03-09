https://ria.ru/20220309/bank-1777229286.html

Сбербанк начал принимать заявки МСП по программе льготного кредитования ЦБ

Сбербанк начал принимать заявки МСП по программе льготного кредитования ЦБ - РИА Новости, 09.03.2022

Сбербанк начал принимать заявки МСП по программе льготного кредитования ЦБ

Сбербанк со среды начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства (МСП) по программе льготного кредитования Банка России: ставки по... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:50

2022-03-09T09:50

2022-03-09T09:50

экономика

ипотека

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сбербанк со среды начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства (МСП) по программе льготного кредитования Банка России: ставки по ссудам для малого бизнеса будут не выше 15%, для среднего - 13,5%, говорится в сообщении банка.Согласно программе, получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13,5% годовых на срок до года. Срок действия программы – до 30 декабря.Отмечается также, что перечень отраслей по программе "максимально широкий", исключение составляют только подакцизные виды деятельности, жилищное строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.

https://ria.ru/20220308/zakon-1777161427.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, ипотека, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)