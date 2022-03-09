https://ria.ru/20220309/bank-1777223293.html

ВТБ запустил вклад в юанях

ВТБ запустил вклад в юанях - РИА Новости, 09.03.2022

ВТБ запустил вклад в юанях

ВТБ с 9 марта запустил вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых, эта валюта является одним из самых доступных и перспективных вариантов размещения... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:14

2022-03-09T09:14

2022-03-09T09:14

экономика

втб

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ВТБ с 9 марта запустил вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых, эта валюта является одним из самых доступных и перспективных вариантов размещения средств, сообщила пресс-служба банка."С 9 марта ВТБ предложил клиентам новый вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых. Вклад в новой валюте доступен для дистанционного открытия через "ВТБ Онлайн" на сумму от 100 юаней. В отделениях ВТБ на депозит можно разместить от 500 юаней", - говорится в сообщении.Срок размещения средств под высокую ставку составляет от трех до шести месяцев. Клиент может выбрать ежемесячную выплату дохода на счет или капитализацию процентов на вклад. Снятие и пополнение доступны для сегментов "Привилегия" и "Прайм". Ставка для клиентов "Привилегии" при выборе этой опции составит 7,5%, для клиентов "Прайм" - 8%. Для клиентов массовой розницы ставка составит 8% - без опции снятия и пополнения.В ВТБ отмечают, что новое предложение станет максимально выгодной альтернативой вкладам в других иностранных валютах. "Многие клиенты в условиях роста курса по долларам и евро начинают интересоваться вложениями в другие валюты, и юань выступает одним из самых доступных и перспективных вариантов размещения средств", - говорится в сообщении.Ранее ВТБ повысил процентные ставки по рублевым и валютным сберегательным инструментам. Ставка по полугодовому рублевому вкладу достигает 21%, а доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на три месяца составляет 8% годовых, в евро - 7% годовых. За последнюю неделю клиенты разместили в классических сберегательных продуктах в ВТБ более двух триллионов рублей.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776571705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, втб, россия, китай