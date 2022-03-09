https://ria.ru/20220309/bank-1777218118.html

Клиенты Сбербанка могут оформить кредитные каникулы

Клиенты Сбербанка могут оформить кредитные каникулы - РИА Новости, 09.03.2022

Клиенты Сбербанка могут оформить кредитные каникулы

Клиенты Сбербанка теперь могут воспользоваться программой реструктуризации кредитов согласно федеральному закону, так называемыми кредитными каникулами,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:13

2022-03-09T08:13

2022-03-09T08:13

экономика

ипотека

сбербанк россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Клиенты Сбербанка теперь могут воспользоваться программой реструктуризации кредитов согласно федеральному закону, так называемыми кредитными каникулами, сообщает банк."С 8 марта 2022 года розничным клиентам Сбербанка доступна программа реструктуризации кредитов в рамках 106-ФЗ", - говорится в сообщении. Этот закон предусматривает право на обращение к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода для нескольких категорий заемщиков.Уточняется, что воспользоваться программой могут заёмщики, чей доход за месяц до даты обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30% и они могут подтвердить это официальными документами. Срок действия программы – до 30 сентября этого года, добавляется в сообщении банка.Также в банке существует собственная программа кредитной реструктуризации. К ситуациям, в которых она возможна, также относится существенное сокращение доходов - "например, вы потеряли работу или вам снизили зарплату, призвали в армию, вы ушли в декрет или отпуск по уходу за ребёнком, утратили трудоспособность и не можете зарабатывать из-за травмы или заболевания", как отмечает Сбербанк.Сообщается, что в таком случае существует два варианта реструктуризации: отсрочка погашения кредита и процентов, что позволит временно снизить сумму ежемесячного платежа, или увеличение общего срока кредита, что также позволит сократить сумму ежемесячного платежа. Реструктуризация возможна по потребительским кредитам, ипотеке, а по кредитным картам доступна только отсрочка погашения.

https://ria.ru/20220308/vtb-1777139819.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, ипотека, сбербанк россии, санкции в отношении россии