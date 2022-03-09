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Клиенты Сбербанка могут оформить кредитные каникулы
Клиенты Сбербанка могут оформить кредитные каникулы - РИА Новости, 09.03.2022
Клиенты Сбербанка могут оформить кредитные каникулы
Клиенты Сбербанка теперь могут воспользоваться программой реструктуризации кредитов согласно федеральному закону, так называемыми кредитными каникулами,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T08:13
2022-03-09T08:13
экономика
ипотека
сбербанк россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Клиенты Сбербанка теперь могут воспользоваться программой реструктуризации кредитов согласно федеральному закону, так называемыми кредитными каникулами, сообщает банк."С 8 марта 2022 года розничным клиентам Сбербанка доступна программа реструктуризации кредитов в рамках 106-ФЗ", - говорится в сообщении. Этот закон предусматривает право на обращение к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода для нескольких категорий заемщиков.Уточняется, что воспользоваться программой могут заёмщики, чей доход за месяц до даты обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30% и они могут подтвердить это официальными документами. Срок действия программы – до 30 сентября этого года, добавляется в сообщении банка.Также в банке существует собственная программа кредитной реструктуризации. К ситуациям, в которых она возможна, также относится существенное сокращение доходов - "например, вы потеряли работу или вам снизили зарплату, призвали в армию, вы ушли в декрет или отпуск по уходу за ребёнком, утратили трудоспособность и не можете зарабатывать из-за травмы или заболевания", как отмечает Сбербанк.Сообщается, что в таком случае существует два варианта реструктуризации: отсрочка погашения кредита и процентов, что позволит временно снизить сумму ежемесячного платежа, или увеличение общего срока кредита, что также позволит сократить сумму ежемесячного платежа. Реструктуризация возможна по потребительским кредитам, ипотеке, а по кредитным картам доступна только отсрочка погашения.
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экономика, ипотека, сбербанк россии, санкции в отношении россии
08:13 09.03.2022
 
Клиенты Сбербанка могут оформить кредитные каникулы

Клиенты Сбербанка могут оформить кредитные каникулы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтенд Сбера
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Стенд Сбера
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Клиенты Сбербанка теперь могут воспользоваться программой реструктуризации кредитов согласно федеральному закону, так называемыми кредитными каникулами, сообщает банк.
"С 8 марта 2022 года розничным клиентам Сбербанка доступна программа реструктуризации кредитов в рамках 106-ФЗ", - говорится в сообщении. Этот закон предусматривает право на обращение к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода для нескольких категорий заемщиков.
Уточняется, что воспользоваться программой могут заёмщики, чей доход за месяц до даты обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30% и они могут подтвердить это официальными документами. Срок действия программы – до 30 сентября этого года, добавляется в сообщении банка.
Также в банке существует собственная программа кредитной реструктуризации. К ситуациям, в которых она возможна, также относится существенное сокращение доходов - "например, вы потеряли работу или вам снизили зарплату, призвали в армию, вы ушли в декрет или отпуск по уходу за ребёнком, утратили трудоспособность и не можете зарабатывать из-за травмы или заболевания", как отмечает Сбербанк.
Сообщается, что в таком случае существует два варианта реструктуризации: отсрочка погашения кредита и процентов, что позволит временно снизить сумму ежемесячного платежа, или увеличение общего срока кредита, что также позволит сократить сумму ежемесячного платежа. Реструктуризация возможна по потребительским кредитам, ипотеке, а по кредитным картам доступна только отсрочка погашения.
Стенд VTB - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 12:39
Карты ВТБ будут действовать бессрочно
 
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