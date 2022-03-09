https://ria.ru/20220309/avito-1777292310.html

"Авито" запускает меры поддержки для предпринимателей

"Авито" запускает меры поддержки для предпринимателей - РИА Новости, 09.03.2022

"Авито" запускает меры поддержки для предпринимателей

Сервис размещения объявлений "Авито" разрабатывает комплекс мер поддержки предпринимателей, цель инициатив - дать профессиональным пользователям возможность... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:49

2022-03-09T14:49

2022-03-09T14:49

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сервис размещения объявлений "Авито" разрабатывает комплекс мер поддержки предпринимателей, цель инициатив - дать профессиональным пользователям возможность продолжать работу, развиваться и охватывать новую аудиторию среди более чем 80 миллионов клиентов сервиса, сообщает компания."Цель "Авито" сегодня как платформы для бизнеса - поддерживать малое и среднее предпринимательство, а также крупный бизнес. Мы готовы постоянно обновлять и расширять планы по поддержке клиентов в тех категориях, где это наиболее необходимо. Мы продолжим развивать нашу площадку, чтобы дать предпринимателям и партнерам полезный инструментарий и уверенность в завтрашнем дне", - заявил гендиректор компании Владимир Правдивый.Так, в категории "Товары" расширяются возможности "Авито Доставки" и подключаются новые каналы: постаматы, курьерская доставка. "Дадим возможность профессиональным продавцам доставлять товар своими силами по предоплате через безопасную сделку", - отметили в компании.Запускается инструмент "Аналитика спроса". Он поможет получить актуальную статистику по ключевым параметрам и объективно оценить спрос и предложение в различных категориях.В категории "Оборудование для бизнеса" с 15 марта появятся мультилокации - продавцы смогут выбрать регионы, в которых им наиболее интересно показывать объявления. Также в этой категории будет предложена скидка на размещение объявлений в 20%.В категории "Авто" "вложим дополнительные ресурсы в развитие сервиса для дилеров, чтобы они могли нарастить объем выкупа автомобилей с пробегом у частных продавцов". "Для этого используются сервис "Авито Аукцион" - запущен в 6 городах - и система управления дилерским бизнесом Maxposter. Инструмент позволит дилерам компенсировать потерю притока авто с пробегом", - сообщает компания.Кроме того, усиливается проверка достоверности и качества объявлений дилеров и частных профессиональных продавцов. Это позволит оградить покупателей от недобросовестных продавцов, а дилерам, которые ведут бизнес честно, получить больше покупателей. "Поддержим дилеров аналитикой и экспертизой о состоянии рынка автомобилей", - добавили в сервисе."В категории "Недвижимость" продолжим инвестировать в маркетинг, чтобы поддержать спрос и предложение на площадке. Предоставим аналитику и собственную экспертизу о состоянии рынка недвижимости. Усилим проверку достоверности и качества объявлений объектов недвижимости. Подготовим инструменты для застройщиков, которые позволят привлекать покупателей на конкретные проекты. Дадим возможность размещать медийную рекламу на площадке", - сообщили в компании.Кроме того, сервис намерен поддержать клиентов других платформ после отмены их работы в России и разработать инструмент для ускоренной интеграции и обучения новых пользователей."В категории "Услуги" продолжим продвигать "Авито Услуги" и привлекать заказчиков во все категории. Пересмотрим подход к формированию стоимости размещения и продвижения объявлений для большинства категорий услуг. Подготовим программу скидок и бонусов для отдельных категорий исполнителей. Первое объявление об услугах любой специалист или компания в большинстве категорий могут разместить бесплатно - платить за просмотры объявлений и контакты не нужно", - уточнили в сервисе."Будем развивать образовательные проекты, чтобы помочь исполнителям работать с площадкой и продвигать свои услуги", - отметили в компании.В категории "Работа" сервис увеличивает ресурсы в развитие сервиса "Авито Подработка". "Он ориентируется на людей, которые нуждаются в дополнительном заработке и готовы подрабатывать в удобные часы и дни. Поддержим соискателей обучающими материалами. Поможем им найти ответы на распространенные вопросы: как составить резюме, как встать на биржу труда, что делать при сокращении и другие. Усилим работу с региональными центрами занятости и будем предоставлять на платформе их вакансии", - заключили в сервисе.

https://realty.ria.ru/20220228/avito-1775555419.html

https://ria.ru/20220306/oteli-1776803374.html

https://ria.ru/20220218/konkurs-1773621608.html

https://ria.ru/20220202/direktor-1770746517.html

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Владимир Лаврентьев

авито, новости компаний - экономика, экономика, россия, санкции, санкции в отношении россии