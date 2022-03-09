РПСМ: застрявшее в Южной Корее российское судно "Арго" просит о помощи
Глава филиала РПСМ Суханов: в Южной Корее просит о помощи российское судно "Арго"
CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over Busan
Порт в Пусане. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости. Российские моряки с рыболовного судна "Арго", стоящего в южнокорейском Пусане, просят помощи в репатриации и выплате долгов по зарплате, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
"Пятнадцать членов экипажа судна, стоящего в порту Пусан, попросили помощи в связи с тем, что от 3 до 5 месяцев не получают зарплату, сумма долга около 2 миллионов рублей. Есть проблемы со снабжением судна. Оно после ремонта стоит на рейде Пусана, вероятно, задержано. Ясности по ситуации нет, судовладелец экипажу не отвечает. Экипаж по сути брошен на рейде. Моряки просят оказать содействие в получении зарплаты и репатриации части экипажа", — сказал Суханов.
По его словам, профсоюз планирует связаться с Международной федерацией транспортных рабочих и с консульством РФ в Южной Корее.
Суханов также предоставил РИА Новости копию обращения моряков, в котором говорится, что судно стоит на рейде с 5 января, выплаты за это время экипажу не производились.