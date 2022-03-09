Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/argo-1777217245.html
РПСМ: застрявшее в Южной Корее российское судно "Арго" просит о помощи
РПСМ: застрявшее в Южной Корее российское судно "Арго" просит о помощи - РИА Новости, 09.03.2022
РПСМ: застрявшее в Южной Корее российское судно "Арго" просит о помощи
Российские моряки с рыболовного судна "Арго", стоящего в южнокорейском Пусане, просят помощи в репатриации и выплате долгов по зарплате, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T08:07
2022-03-09T08:07
южная корея
россия
в мире
николай суханов
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152059/57/1520595723_0:58:1600:958_1920x0_80_0_0_8d3e6de469a834e42caa9dc41992ff77.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости. Российские моряки с рыболовного судна "Арго", стоящего в южнокорейском Пусане, просят помощи в репатриации и выплате долгов по зарплате, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.По его словам, профсоюз планирует связаться с Международной федерацией транспортных рабочих и с консульством РФ в Южной Корее.Суханов также предоставил РИА Новости копию обращения моряков, в котором говорится, что судно стоит на рейде с 5 января, выплаты за это время экипажу не производились.
https://ria.ru/20220224/udar-1774754198.html
южная корея
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152059/57/1520595723_123:0:1478:1016_1920x0_80_0_0_9614954c1c8290c8f242a9280c4e91f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, россия, в мире, николай суханов, владивосток
08:07 09.03.2022
 
РПСМ: застрявшее в Южной Корее российское судно "Арго" просит о помощи

Глава филиала РПСМ Суханов: в Южной Корее просит о помощи российское судно "Арго"

CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over BusanПорт в Пусане
Порт в Пусане - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over Busan
Порт в Пусане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости. Российские моряки с рыболовного судна "Арго", стоящего в южнокорейском Пусане, просят помощи в репатриации и выплате долгов по зарплате, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

"Пятнадцать членов экипажа судна, стоящего в порту Пусан, попросили помощи в связи с тем, что от 3 до 5 месяцев не получают зарплату, сумма долга около 2 миллионов рублей. Есть проблемы со снабжением судна. Оно после ремонта стоит на рейде Пусана, вероятно, задержано. Ясности по ситуации нет, судовладелец экипажу не отвечает. Экипаж по сути брошен на рейде. Моряки просят оказать содействие в получении зарплаты и репатриации части экипажа", — сказал Суханов.

По его словам, профсоюз планирует связаться с Международной федерацией транспортных рабочих и с консульством РФ в Южной Корее.
Суханов также предоставил РИА Новости копию обращения моряков, в котором говорится, что судно стоит на рейде с 5 января, выплаты за это время экипажу не производились.
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 13:59
В Азовском море два гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ
 
Южная КореяРоссияВ миреНиколай СухановВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала