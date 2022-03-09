https://ria.ru/20220309/argo-1777217245.html

РПСМ: застрявшее в Южной Корее российское судно "Арго" просит о помощи

РПСМ: застрявшее в Южной Корее российское судно "Арго" просит о помощи - РИА Новости, 09.03.2022

РПСМ: застрявшее в Южной Корее российское судно "Арго" просит о помощи

Российские моряки с рыболовного судна "Арго", стоящего в южнокорейском Пусане, просят помощи в репатриации и выплате долгов по зарплате, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:07

2022-03-09T08:07

2022-03-09T08:07

южная корея

россия

в мире

николай суханов

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости. Российские моряки с рыболовного судна "Арго", стоящего в южнокорейском Пусане, просят помощи в репатриации и выплате долгов по зарплате, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.По его словам, профсоюз планирует связаться с Международной федерацией транспортных рабочих и с консульством РФ в Южной Корее.Суханов также предоставил РИА Новости копию обращения моряков, в котором говорится, что судно стоит на рейде с 5 января, выплаты за это время экипажу не производились.

https://ria.ru/20220224/udar-1774754198.html

южная корея

россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

южная корея, россия, в мире, николай суханов, владивосток