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Суд арестовал имущество бывшего мэра Владивостока Гуменюка
Суд арестовал имущество бывшего мэра Владивостока Гуменюка - РИА Новости, 09.03.2022
Суд арестовал имущество бывшего мэра Владивостока Гуменюка
Суд наложил арест на имущество стоимостью более девяти миллионов рублей, принадлежащее экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T06:10
2022-03-09T06:10
происшествия
владивосток
приморский край
олег гуменюк (политик)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости. Суд наложил арест на имущество стоимостью более девяти миллионов рублей, принадлежащее экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ."По уголовному делу наложен арест на недвижимое и движимое имущество в размере более 9 миллионов рублей", — сказал собеседник.Фрунзенский районный суд 5 октября 2021 года арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший мэр отрицает.
https://ria.ru/20220201/gumenyuk-1770418353.html
владивосток
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происшествия, владивосток, приморский край, олег гуменюк (политик)
06:10 09.03.2022
 
Суд арестовал имущество бывшего мэра Владивостока Гуменюка

Суд арестовал имущество, принадлежащее экс-мэру Владивостока Гуменюку по делу о взятках

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости. Суд наложил арест на имущество стоимостью более девяти миллионов рублей, принадлежащее экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
"По уголовному делу наложен арест на недвижимое и движимое имущество в размере более 9 миллионов рублей", — сказал собеседник.
Фрунзенский районный суд 5 октября 2021 года арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший мэр отрицает.
Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 09:09
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайОлег Гуменюк (политик)
 
 
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