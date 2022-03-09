https://ria.ru/20220309/arest-1777212750.html

Суд арестовал имущество бывшего мэра Владивостока Гуменюка

Суд арестовал имущество бывшего мэра Владивостока Гуменюка - РИА Новости, 09.03.2022

Суд арестовал имущество бывшего мэра Владивостока Гуменюка

Суд наложил арест на имущество стоимостью более девяти миллионов рублей, принадлежащее экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T06:10

2022-03-09T06:10

2022-03-09T06:10

происшествия

владивосток

приморский край

олег гуменюк (политик)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости. Суд наложил арест на имущество стоимостью более девяти миллионов рублей, принадлежащее экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ."По уголовному делу наложен арест на недвижимое и движимое имущество в размере более 9 миллионов рублей", — сказал собеседник.Фрунзенский районный суд 5 октября 2021 года арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший мэр отрицает.

https://ria.ru/20220201/gumenyuk-1770418353.html

владивосток

приморский край

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Никита Стома

происшествия, владивосток, приморский край, олег гуменюк (политик)