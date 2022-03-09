https://ria.ru/20220309/apple-1777281015.html
Apple показала сверхбыстрый процессор M1 Ultra
Apple показала сверхбыстрый процессор M1 Ultra - РИА Новости, 09.03.2022
Apple показала сверхбыстрый процессор M1 Ultra
Новую однокристальную систему Apple M1 Ultra сравнили с самым мощным процессором Intel и топовой видеокартой Nvidia GeForce. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:58
2022-03-09T13:58
2022-03-09T13:58
наука
технологии
сша
apple
компьютерные технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777280447_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_3a24763009667fd6c74490c62475fd8a.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Новую однокристальную систему Apple M1 Ultra сравнили с самым мощным процессором Intel и топовой видеокартой Nvidia GeForce.M1 Ultra стал основой для наиболее мощной версии нового компьютера Mac Studio. Чип представляет собой два M1 Max, соединенных новой архитектурой межсоединений UltraFusion. Используется кремниевый промежуточный модуль, дающий пропускную способность 2,5 ТБ/с.В M1 Ultra 20 ядер — процессор предлагает превосходящую на 90 процентов производительность при том же энергопотреблении, что Intel Core i9-12900K. Графический процессор, как обещают в Apple, потребляет гораздо меньше энергии, чем Nvidia GeForce RTX 3090, а при максимальной производительности превосходит выделенную видеокарту. Правда, в компании не уточнили, в каких именно задачах.Компьютер Mac Studio, который станет самым мощным ПК от Apple, обойдется в США в 2000 долларов за версию с процессором M1 Max, за вариант с M1 Ultra попросят 4000 долларов. О ценах и сроках поставки на российский рынок не сообщается — компания из Купертино приостановила поставки своей техники в Россию.
https://ria.ru/20220308/apple-1777194038.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777280447_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_ffea08c75dc8be85bf628637de3d0ce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, apple, компьютерные технологии