https://ria.ru/20220309/amnistiya-1777256124.html
Путин подписал пакет законов о новом этапе амнистии капитала в России
Путин подписал пакет законов о новом этапе амнистии капитала в России - РИА Новости, 09.03.2022
Путин подписал пакет законов о новом этапе амнистии капитала в России
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России, который в том числе позволит... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:13
2022-03-09T12:13
2022-03-09T12:20
россия
экономика
антон силуанов
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России, который в том числе позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.Основной закон предусматривает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов. Декларация может быть представлена в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавляется возможность декларирования наличных денежных средств, а также не только ценных бумаг, но и других финансовых активов.Так, помимо акций или облигаций, добавляется возможность легализовать, например, производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие, пояснял на заседании кабмина 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Таким образом, указывал он, правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами.В конце февраля министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что новая амнистия капитала будет более масштабной, чем в 2015, 2018 и 2019 годах.Три других закона вносят сопутствующие изменения в Налоговый и Уголовный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях. Если гражданин подает специальную декларацию в рамках амнистии капиталов, которая легализует его имущество и денежные средства, с него не будут взыскиваться налоги, обязанность по уплате которых возникла до 1 марта 2022 года. Декларант также освобождается от уголовной и административной ответственности за отдельные нарушения и преступления экономической направленности, совершенные до этой даты.Российские владельцы зарубежного имущества и банковских вкладов, не подлежавших ранее декларированию, в 2015 году получили возможность легализовать их в рамках объявленной президентом РФ амнистии капитала, избежав ответственности, в том числе уголовной, за неуплату налогов, сборов и таможенных платежей. В 2018-2019 годах в ходе амнистии, которая проводилась почти на тех же условиях, можно было задекларировать не только действующие, но и закрытые ранее счета.
https://ria.ru/20220309/zakon-1777256336.html
https://ria.ru/20220309/mid-1777227488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, антон силуанов, михаил мишустин, владимир путин
12:13 09.03.2022 (обновлено: 12:20 09.03.2022)
Путин подписал пакет законов о новом этапе амнистии капитала в России
Президент Путин подписал пакет законов о новом этапе амнистии капитала в России
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России, который в том числе позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале
правовой информации.
Основной закон предусматривает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов. Декларация может быть представлена в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.
К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавляется возможность декларирования наличных денежных средств, а также не только ценных бумаг, но и других финансовых активов.
Так, помимо акций или облигаций, добавляется возможность легализовать, например, производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие, пояснял на заседании кабмина 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин
. Таким образом, указывал он, правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами.
В конце февраля министр финансов РФ Антон Силуанов
говорил, что новая амнистия капитала будет более масштабной, чем в 2015, 2018 и 2019 годах.
Три других закона вносят сопутствующие изменения в Налоговый и Уголовный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях. Если гражданин подает специальную декларацию в рамках амнистии капиталов, которая легализует его имущество и денежные средства, с него не будут взыскиваться налоги, обязанность по уплате которых возникла до 1 марта 2022 года. Декларант также освобождается от уголовной и административной ответственности за отдельные нарушения и преступления экономической направленности, совершенные до этой даты.
Российские владельцы зарубежного имущества и банковских вкладов, не подлежавших ранее декларированию, в 2015 году получили возможность легализовать их в рамках объявленной президентом РФ амнистии капитала, избежав ответственности, в том числе уголовной, за неуплату налогов, сборов и таможенных платежей. В 2018-2019 годах в ходе амнистии, которая проводилась почти на тех же условиях, можно было задекларировать не только действующие, но и закрытые ранее счета.