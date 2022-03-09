https://ria.ru/20220309/amazon-1777375275.html
Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию
Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию - РИА Новости, 09.03.2022
Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию
Американский интернет-ритейлер Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию и Белоруссию на фоне ситуации вокруг Украины, сообщается в блоге компании. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T22:40
2022-03-09T22:40
2022-03-09T22:40
экономика
россия
сша
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/39/1514293941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8b92f2bb035f78d485330be7f52fdc1.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский интернет-ритейлер Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию и Белоруссию на фоне ситуации вокруг Украины, сообщается в блоге компании."Учитывая текущую ситуации в России и Украине, мы предприняли дополнительные действия в регионе. Мы приостанавливаем доставку товаров клиентам из России и Белоруссии", - говорится в сообщении Amazon.Ранее во вторник Amazon заявила, что прекратила прием новых клиентов облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) из РФ и Белоруссии. Также компания ограничивает аудитории из России доступ к своему стриминговому сервису Prime Video.Amazon уточняет, что на территории России отсутствуют ее центры обработки данных или иная инфраструктура.Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html
россия
сша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/39/1514293941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1234a7012bfec00687ccb44a42c15c15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, белоруссия
Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию
Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию и Белоруссию