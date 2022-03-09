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Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию
Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию - РИА Новости, 09.03.2022
Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию
Американский интернет-ритейлер Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию и Белоруссию на фоне ситуации вокруг Украины, сообщается в блоге компании. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T22:40
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экономика
россия
сша
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский интернет-ритейлер Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию и Белоруссию на фоне ситуации вокруг Украины, сообщается в блоге компании."Учитывая текущую ситуации в России и Украине, мы предприняли дополнительные действия в регионе. Мы приостанавливаем доставку товаров клиентам из России и Белоруссии", - говорится в сообщении Amazon.Ранее во вторник Amazon заявила, что прекратила прием новых клиентов облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) из РФ и Белоруссии. Также компания ограничивает аудитории из России доступ к своему стриминговому сервису Prime Video.Amazon уточняет, что на территории России отсутствуют ее центры обработки данных или иная инфраструктура.Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
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экономика, россия, сша, белоруссия
22:40 09.03.2022
 
Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию

Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию и Белоруссию

© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкКомпания Amazon
Компания Amazon - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Джина Мун
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Компания Amazon
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский интернет-ритейлер Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию и Белоруссию на фоне ситуации вокруг Украины, сообщается в блоге компании.
"Учитывая текущую ситуации в России и Украине, мы предприняли дополнительные действия в регионе. Мы приостанавливаем доставку товаров клиентам из России и Белоруссии", - говорится в сообщении Amazon.
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Ранее во вторник Amazon заявила, что прекратила прием новых клиентов облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) из РФ и Белоруссии. Также компания ограничивает аудитории из России доступ к своему стриминговому сервису Prime Video.
Amazon уточняет, что на территории России отсутствуют ее центры обработки данных или иная инфраструктура.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
 
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