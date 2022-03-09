https://ria.ru/20220309/amazon-1777375275.html

Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию

Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию - РИА Новости, 09.03.2022

Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию

Американский интернет-ритейлер Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию и Белоруссию на фоне ситуации вокруг Украины, сообщается в блоге компании. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T22:40

2022-03-09T22:40

2022-03-09T22:40

экономика

россия

сша

белоруссия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американский интернет-ритейлер Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию и Белоруссию на фоне ситуации вокруг Украины, сообщается в блоге компании."Учитывая текущую ситуации в России и Украине, мы предприняли дополнительные действия в регионе. Мы приостанавливаем доставку товаров клиентам из России и Белоруссии", - говорится в сообщении Amazon.Ранее во вторник Amazon заявила, что прекратила прием новых клиентов облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) из РФ и Белоруссии. Также компания ограничивает аудитории из России доступ к своему стриминговому сервису Prime Video.Amazon уточняет, что на территории России отсутствуют ее центры обработки данных или иная инфраструктура.Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

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сша

белоруссия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, сша, белоруссия