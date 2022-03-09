https://ria.ru/20220309/alstom-1777268169.html

Alstom приостанавливает предстоящие инвестиции в России

Alstom приостанавливает предстоящие инвестиции в России - РИА Новости, 09.03.2022

Alstom приостанавливает предстоящие инвестиции в России

Французский концерн Alstom приостанавливает поставки в Россию, а также предстоящие бизнес-инвестиции в стране, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:02

2022-03-09T13:02

2022-03-09T15:31

экономика

россия

трансмашхолдинг

alstom

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100168/20/1001682005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_785787d09e7ab53c61232292b24e3ec8.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Французский концерн Alstom приостанавливает поставки в Россию, а также предстоящие бизнес-инвестиции в стране, говорится в сообщении компании."Группа будет соблюдать все применимые санкции и законы и принимает решение приостановить все поставки в Россию. Alstom также подтверждает приостановку всех будущих бизнес-инвестиций в России", - сообщила компания.Alstom также уточнила, что с самого начала конфликта была создана специальная группа для управления ситуацией и принятия необходимых мер.Компания владеет 20% акций "Трансмашхолдинга" (ТМХ). Согласно отчету Alstom за первое полугодие 2021-2022 финансового года, стоимость доли в ТМХ составила 482 миллиона евро, а вклад ТМХ в чистую прибыль был отрицательным - минус 2 миллиона евро.Компания Alstom занимается производством и передачей электроэнергии, развитием железнодорожной инфраструктуры, занимает одну из ведущих позиций в области разработки инновационных и экологически безопасных технологий. Работает в более чем 60 странах мира. Число сотрудников составляет около 36,3 тысячи человек.

https://ria.ru/20220309/upm-1777240027.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, трансмашхолдинг, alstom