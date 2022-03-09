https://ria.ru/20220309/alstom-1777268169.html
Alstom приостанавливает предстоящие инвестиции в России
Alstom приостанавливает предстоящие инвестиции в России - РИА Новости, 09.03.2022
Alstom приостанавливает предстоящие инвестиции в России
Французский концерн Alstom приостанавливает поставки в Россию, а также предстоящие бизнес-инвестиции в стране, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:02
2022-03-09T13:02
2022-03-09T15:31
экономика
россия
трансмашхолдинг
alstom
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Французский концерн Alstom приостанавливает поставки в Россию, а также предстоящие бизнес-инвестиции в стране, говорится в сообщении компании."Группа будет соблюдать все применимые санкции и законы и принимает решение приостановить все поставки в Россию. Alstom также подтверждает приостановку всех будущих бизнес-инвестиций в России", - сообщила компания.Alstom также уточнила, что с самого начала конфликта была создана специальная группа для управления ситуацией и принятия необходимых мер.Компания владеет 20% акций "Трансмашхолдинга" (ТМХ). Согласно отчету Alstom за первое полугодие 2021-2022 финансового года, стоимость доли в ТМХ составила 482 миллиона евро, а вклад ТМХ в чистую прибыль был отрицательным - минус 2 миллиона евро.Компания Alstom занимается производством и передачей электроэнергии, развитием железнодорожной инфраструктуры, занимает одну из ведущих позиций в области разработки инновационных и экологически безопасных технологий. Работает в более чем 60 странах мира. Число сотрудников составляет около 36,3 тысячи человек.
https://ria.ru/20220309/upm-1777240027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, трансмашхолдинг, alstom
13:02 09.03.2022 (обновлено: 15:31 09.03.2022)
Alstom приостанавливает предстоящие инвестиции в России
Французский концерн Alstom приостанавливает поставки в Россию и предстоящие инвестиции