Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/alstom-1777268169.html
Alstom приостанавливает предстоящие инвестиции в России
Alstom приостанавливает предстоящие инвестиции в России - РИА Новости, 09.03.2022
Alstom приостанавливает предстоящие инвестиции в России
Французский концерн Alstom приостанавливает поставки в Россию, а также предстоящие бизнес-инвестиции в стране, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:02
2022-03-09T15:31
экономика
россия
трансмашхолдинг
alstom
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100168/20/1001682005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_785787d09e7ab53c61232292b24e3ec8.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Французский концерн Alstom приостанавливает поставки в Россию, а также предстоящие бизнес-инвестиции в стране, говорится в сообщении компании."Группа будет соблюдать все применимые санкции и законы и принимает решение приостановить все поставки в Россию. Alstom также подтверждает приостановку всех будущих бизнес-инвестиций в России", - сообщила компания.Alstom также уточнила, что с самого начала конфликта была создана специальная группа для управления ситуацией и принятия необходимых мер.Компания владеет 20% акций "Трансмашхолдинга" (ТМХ). Согласно отчету Alstom за первое полугодие 2021-2022 финансового года, стоимость доли в ТМХ составила 482 миллиона евро, а вклад ТМХ в чистую прибыль был отрицательным - минус 2 миллиона евро.Компания Alstom занимается производством и передачей электроэнергии, развитием железнодорожной инфраструктуры, занимает одну из ведущих позиций в области разработки инновационных и экологически безопасных технологий. Работает в более чем 60 странах мира. Число сотрудников составляет около 36,3 тысячи человек.
https://ria.ru/20220309/upm-1777240027.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100168/20/1001682005_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd6e77ef3b3072d453869dc95202383b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, трансмашхолдинг, alstom
13:02 09.03.2022 (обновлено: 15:31 09.03.2022)
 
Alstom приостанавливает предстоящие инвестиции в России

Французский концерн Alstom приостанавливает поставки в Россию и предстоящие инвестиции

© РИА Новости / Антон ДенисовДенежные купюры и монеты: доллары США, евро, рубли
Денежные купюры и монеты: доллары США, евро, рубли - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Денежные купюры и монеты: доллары США, евро, рубли
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Французский концерн Alstom приостанавливает поставки в Россию, а также предстоящие бизнес-инвестиции в стране, говорится в сообщении компании.
"Группа будет соблюдать все применимые санкции и законы и принимает решение приостановить все поставки в Россию. Alstom также подтверждает приостановку всех будущих бизнес-инвестиций в России", - сообщила компания.
Alstom также уточнила, что с самого начала конфликта была создана специальная группа для управления ситуацией и принятия необходимых мер.
Компания владеет 20% акций "Трансмашхолдинга" (ТМХ). Согласно отчету Alstom за первое полугодие 2021-2022 финансового года, стоимость доли в ТМХ составила 482 миллиона евро, а вклад ТМХ в чистую прибыль был отрицательным - минус 2 миллиона евро.
Компания Alstom занимается производством и передачей электроэнергии, развитием железнодорожной инфраструктуры, занимает одну из ведущих позиций в области разработки инновационных и экологически безопасных технологий. Работает в более чем 60 странах мира. Число сотрудников составляет около 36,3 тысячи человек.
Заготовка леса - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
10:55
Финская UPM приостановит закупку древесины в России
 
ЭкономикаРоссияТрансмашхолдингAlstom
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала