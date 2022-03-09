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В Росгвардии сообщили, что полностью контролируют Запорожскую АЭС

В Росгвардии сообщили, что полностью контролируют Запорожскую АЭС - РИА Новости, 09.03.2022

В Росгвардии сообщили, что полностью контролируют Запорожскую АЭС

Представитель Росгвардии сообщил журналистам о полном контроле над ситуацией на Запорожской АЭС. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T05:04

2022-03-09T05:04

2022-03-09T09:09

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россия

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

запорожская аэс

обострение ситуации в днр и лнр

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ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС (Украина), 9 мар — РИА Новости. Представитель Росгвардии сообщил журналистам о полном контроле над ситуацией на Запорожской АЭС.Минобороны заявляло, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооруженную провокацию, в результате которой произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ). Объект находится за периметром станции с энергоблоками. "В ходе боестолкновения огневые средства были подавлены. Отходя, диверсионная группа подожгла здание УТЦ. Силами МЧС пожар был потушен. В ходе боестолкновений и тушения пожара гражданских лиц в данном комплексе не было", — уточнил представитель ведомства.В Росгвардии добавили, что в результате переговоров с национальной гвардией Украины 240 человек, в том числе 50 женщин, сложили оружие, а станция перешла под контроль российских сил. Украинцы подписали документы о неучастии в боевых действиях, после чего их отпустили по домам.Сейчас станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс