https://ria.ru/20220309/aes-1777210711.html
В Росгвардии сообщили, что полностью контролируют Запорожскую АЭС
В Росгвардии сообщили, что полностью контролируют Запорожскую АЭС - РИА Новости, 09.03.2022
В Росгвардии сообщили, что полностью контролируют Запорожскую АЭС
Представитель Росгвардии сообщил журналистам о полном контроле над ситуацией на Запорожской АЭС. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T05:04
2022-03-09T05:04
2022-03-09T09:09
в мире
россия
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская аэс
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776471370_0:274:971:820_1920x0_80_0_0_29c362b0d8c95d5ed62d3acc5d48a598.jpg
ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС (Украина), 9 мар — РИА Новости. Представитель Росгвардии сообщил журналистам о полном контроле над ситуацией на Запорожской АЭС.Минобороны заявляло, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооруженную провокацию, в результате которой произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ). Объект находится за периметром станции с энергоблоками. "В ходе боестолкновения огневые средства были подавлены. Отходя, диверсионная группа подожгла здание УТЦ. Силами МЧС пожар был потушен. В ходе боестолкновений и тушения пожара гражданских лиц в данном комплексе не было", — уточнил представитель ведомства.В Росгвардии добавили, что в результате переговоров с национальной гвардией Украины 240 человек, в том числе 50 женщин, сложили оружие, а станция перешла под контроль российских сил. Украинцы подписали документы о неучастии в боевых действиях, после чего их отпустили по домам.Сейчас станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776471370_108:272:863:838_1920x0_80_0_0_4521a208278d467c7955a24913e02348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс
05:04 09.03.2022 (обновлено: 09:09 09.03.2022)
В Росгвардии сообщили, что полностью контролируют Запорожскую АЭС
Росгвардия: ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем, персонал работает штатно
ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС (Украина), 9 мар — РИА Новости. Представитель Росгвардии сообщил журналистам о полном контроле над ситуацией на Запорожской АЭС.
Минобороны заявляло, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооруженную провокацию, в результате которой произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ). Объект находится за периметром станции с энергоблоками.
"В ходе боестолкновения огневые средства были подавлены. Отходя, диверсионная группа подожгла здание УТЦ. Силами МЧС пожар был потушен. В ходе боестолкновений и тушения пожара гражданских лиц в данном комплексе не было", — уточнил представитель ведомства.
В Росгвардии
добавили, что в результате переговоров с национальной гвардией Украины
240 человек, в том числе 50 женщин, сложили оружие, а станция перешла под контроль российских сил. Украинцы подписали документы о неучастии в боевых действиях, после чего их отпустили по домам.
Сейчас станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.