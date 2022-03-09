Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/aes-1777210711.html
В Росгвардии сообщили, что полностью контролируют Запорожскую АЭС
В Росгвардии сообщили, что полностью контролируют Запорожскую АЭС - РИА Новости, 09.03.2022
В Росгвардии сообщили, что полностью контролируют Запорожскую АЭС
Представитель Росгвардии сообщил журналистам о полном контроле над ситуацией на Запорожской АЭС. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T05:04
2022-03-09T09:09
в мире
россия
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская аэс
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776471370_0:274:971:820_1920x0_80_0_0_29c362b0d8c95d5ed62d3acc5d48a598.jpg
ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС (Украина), 9 мар — РИА Новости. Представитель Росгвардии сообщил журналистам о полном контроле над ситуацией на Запорожской АЭС.Минобороны заявляло, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооруженную провокацию, в результате которой произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ). Объект находится за периметром станции с энергоблоками. "В ходе боестолкновения огневые средства были подавлены. Отходя, диверсионная группа подожгла здание УТЦ. Силами МЧС пожар был потушен. В ходе боестолкновений и тушения пожара гражданских лиц в данном комплексе не было", — уточнил представитель ведомства.В Росгвардии добавили, что в результате переговоров с национальной гвардией Украины 240 человек, в том числе 50 женщин, сложили оружие, а станция перешла под контроль российских сил. Украинцы подписали документы о неучастии в боевых действиях, после чего их отпустили по домам.Сейчас станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776471370_108:272:863:838_1920x0_80_0_0_4521a208278d467c7955a24913e02348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс
05:04 09.03.2022 (обновлено: 09:09 09.03.2022)
 
В Росгвардии сообщили, что полностью контролируют Запорожскую АЭС

Росгвардия: ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем, персонал работает штатно

© REUTERS / Press service of National Nuclear Energy Generating Company EnergoatomПоврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС (Украина), 9 мар — РИА Новости. Представитель Росгвардии сообщил журналистам о полном контроле над ситуацией на Запорожской АЭС.
Минобороны заявляло, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооруженную провокацию, в результате которой произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ). Объект находится за периметром станции с энергоблоками.
"В ходе боестолкновения огневые средства были подавлены. Отходя, диверсионная группа подожгла здание УТЦ. Силами МЧС пожар был потушен. В ходе боестолкновений и тушения пожара гражданских лиц в данном комплексе не было", — уточнил представитель ведомства.
В Росгвардии добавили, что в результате переговоров с национальной гвардией Украины 240 человек, в том числе 50 женщин, сложили оружие, а станция перешла под контроль российских сил. Украинцы подписали документы о неучастии в боевых действиях, после чего их отпустили по домам.
Сейчас станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 08:00
В шаге от второго Чернобыля
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Запорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала