https://ria.ru/20220309/aerodrom-1777206712.html

Пентагон раскритиковал идею Польши помочь Украине самолетами

Пентагон раскритиковал идею Польши помочь Украине самолетами - РИА Новости, 09.03.2022

Пентагон раскритиковал идею Польши помочь Украине самолетами

Пентагон не считает разумным предложение Польши использовать натовскую базу "Рамштайн" в ФРГ для отправки самолетов на Украину. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T02:22

2022-03-09T02:22

2022-03-09T03:11

в мире

пентагон

польша

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сша

джон кирби

варшава

нато

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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Пентагон не считает разумным предложение Польши использовать натовскую базу "Рамштайн" в ФРГ для отправки самолетов на Украину.Как говорится в заявлении пресс-секретаря американского минобороны Джона Кирби, США в контакте с правительством Польши относительно сделанных заявлений. И хотя Вашингтон считает, что решение о передаче самолетов, которыми владеет Польша, — это дело Варшавы, но ее предложение создает сложности, отметил Кирби.Перспектива отправки истребителей с базы США и НАТО в Германии "поднимает серьезные обеспокоенности для всего альянса", заявил он.Отмечается, что США не видят рациональных причин в предложении Польши, чей МИД ранее заявил, что республика готова передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение правительства США на авиабазу "Рамштайн". Подобная перспектива поднимает серьезные обеспокоенности, указал Кирби.

https://ria.ru/20220309/energonositeli-1777207074.html

польша

украина

сша

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, пентагон, польша, украина, сша, джон кирби, варшава, нато