02:22 09.03.2022 (обновлено: 03:11 09.03.2022)
Пентагон раскритиковал идею Польши помочь Украине самолетами
Кирби: использование Польшей аэродрома НАТО для передачи самолетов Украине неразумно
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Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Пентагон не считает разумным предложение Польши использовать натовскую базу "Рамштайн" в ФРГ для отправки самолетов на Украину.
Как говорится в заявлении пресс-секретаря американского минобороны Джона Кирби, США в контакте с правительством Польши относительно сделанных заявлений. И хотя Вашингтон считает, что решение о передаче самолетов, которыми владеет Польша, — это дело Варшавы, но ее предложение создает сложности, отметил Кирби.
Перспектива отправки истребителей с базы США и НАТО в Германии "поднимает серьезные обеспокоенности для всего альянса", заявил он.
"Мы продолжим консультации с Польшей и нашими союзниками по НАТО об этой проблеме и о логистических сложностях, которые она представляет, но мы не считаем предложение Польши разумным", — говорится в заявлении.
Отмечается, что США не видят рациональных причин в предложении Польши, чей МИД ранее заявил, что республика готова передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение правительства США на авиабазу "Рамштайн". Подобная перспектива поднимает серьезные обеспокоенности, указал Кирби.