https://ria.ru/20220309/adidas-1777365826.html
Adidas остановил работу сайта и приложения в России
Adidas остановил работу сайта и приложения в России - РИА Новости, 09.03.2022
Adidas остановил работу сайта и приложения в России
Производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG приостанавливает работу сайта и приложения, магазины закроются 14 марта, соответствующее сообщение... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:49
2022-03-09T20:49
2022-03-09T20:49
adidas ag
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150001/46/1500014672_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_57c4cea5e1b4106f388b8652e2a14252.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG приостанавливает работу сайта и приложения, магазины закроются 14 марта, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российской службы Adidas."Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18.00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно. Вы сможете просматривать товар на сайте и в приложении, но возможность оформления заказа в данный момент недоступна", - говорится в сообщении.Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150001/46/1500014672_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_4dd69ea861b1cd3cb227c3d6956a9a07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
adidas ag, общество, россия
Adidas остановил работу сайта и приложения в России
Adidas остановил работу сайта и приложения в России, розничные магазины закроются 14 марта
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG приостанавливает работу сайта и приложения, магазины закроются 14 марта, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российской службы Adidas.
"Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18.00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно. Вы сможете просматривать товар на сайте и в приложении, но возможность оформления заказа в данный момент недоступна", - говорится в сообщении.
Adidas AG
, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.