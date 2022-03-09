Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/adidas-1777365826.html
Adidas остановил работу сайта и приложения в России
Adidas остановил работу сайта и приложения в России - РИА Новости, 09.03.2022
Adidas остановил работу сайта и приложения в России
Производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG приостанавливает работу сайта и приложения, магазины закроются 14 марта, соответствующее сообщение... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:49
2022-03-09T20:49
adidas ag
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150001/46/1500014672_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_57c4cea5e1b4106f388b8652e2a14252.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG приостанавливает работу сайта и приложения, магазины закроются 14 марта, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российской службы Adidas."Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18.00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно. Вы сможете просматривать товар на сайте и в приложении, но возможность оформления заказа в данный момент недоступна", - говорится в сообщении.Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150001/46/1500014672_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_4dd69ea861b1cd3cb227c3d6956a9a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
adidas ag, общество, россия
20:49 09.03.2022
 
Adidas остановил работу сайта и приложения в России

Adidas остановил работу сайта и приложения в России, розничные магазины закроются 14 марта

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОдин из магазинов спортивной одежды и обуви Adidas
Один из магазинов спортивной одежды и обуви Adidas - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Один из магазинов спортивной одежды и обуви Adidas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG приостанавливает работу сайта и приложения, магазины закроются 14 марта, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российской службы Adidas.
"Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18.00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно. Вы сможете просматривать товар на сайте и в приложении, но возможность оформления заказа в данный момент недоступна", - говорится в сообщении.
Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
 
Adidas AGОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала