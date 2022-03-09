https://ria.ru/20220309/adidas-1777365826.html

Adidas остановил работу сайта и приложения в России

Adidas остановил работу сайта и приложения в России - РИА Новости, 09.03.2022

Adidas остановил работу сайта и приложения в России

Производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG приостанавливает работу сайта и приложения, магазины закроются 14 марта, соответствующее сообщение... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T20:49

2022-03-09T20:49

2022-03-09T20:49

adidas ag

общество

россия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG приостанавливает работу сайта и приложения, магазины закроются 14 марта, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российской службы Adidas."Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18.00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно. Вы сможете просматривать товар на сайте и в приложении, но возможность оформления заказа в данный момент недоступна", - говорится в сообщении.Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

adidas ag, общество, россия