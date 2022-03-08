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Небензя рассказал о настоящих "зверях" на Украине
Небензя рассказал о настоящих "зверях" на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
Небензя рассказал о настоящих "зверях" на Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал "зверьми" тех военных Украины и представителей националистических батальонов, которые атаковали Донбасс в течение 8... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T02:15
2022-03-08T02:15
в мире
россия
оон
совет безопасности оон
сергей кислица
василий небензя
украина
донбасс
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ООН, 8 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал "зверьми" тех военных Украины и представителей националистических батальонов, которые атаковали Донбасс в течение 8 лет.Ранее сегодня на заседании СБ ООН постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что буква Z, которая нанесена на российскую технику на Украине, ассоциируется у него со словом "звери".Кроме того, Кислица обратился к публикации в Twitter российского посольства в Великобритании. В ней приводятся слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что цель специальной военной операции — остановить любую войну, которая может произойти на украинской территории, либо войну, которая может там начаться. Кислица обратился с советом к российским дипломатам в Лондоне. "В Лондоне в случае проблем с психическим здоровьем вы можете набрать 111", — сказал украинский постпред."Я не хочу комментировать последние заявления украинского представителя. Мне только очень непонятно, откуда у ему так хорошо известны адреса… учреждений, которые занимаются психическим здоровьем. Хотелось бы узнать об этом поподробнее", — отреагировал Небензя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/prestupleniya-1777103188.html
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в мире, россия, оон, совет безопасности оон, сергей кислица, василий небензя, украина, донбасс
02:15 08.03.2022
 
Небензя рассказал о настоящих "зверях" на Украине

Постпред России Небензя назвал "зверями" тех, кто атаковал Донбасс в течение восьми лет

© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 8 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал "зверьми" тех военных Украины и представителей националистических батальонов, которые атаковали Донбасс в течение 8 лет.
Ранее сегодня на заседании СБ ООН постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что буква Z, которая нанесена на российскую технику на Украине, ассоциируется у него со словом "звери".

"Он интерпретировал букву Z на российской военной технике, которая сейчас находится на Украине, как "звери". У нас свое мнение о том, кто является зверьми. В частности — (это) те представители вооруженных сил Украины и национальных батальонов, которые на протяжении 8 лет утюжили мирное население Донбасса. Обстрелы Луганска, Донецка продолжаются и сейчас", — сказал Небензя.

Кроме того, Кислица обратился к публикации в Twitter российского посольства в Великобритании. В ней приводятся слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что цель специальной военной операции — остановить любую войну, которая может произойти на украинской территории, либо войну, которая может там начаться. Кислица обратился с советом к российским дипломатам в Лондоне. "В Лондоне в случае проблем с психическим здоровьем вы можете набрать 111", — сказал украинский постпред.
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"Я не хочу комментировать последние заявления украинского представителя. Мне только очень непонятно, откуда у ему так хорошо известны адреса… учреждений, которые занимаются психическим здоровьем. Хотелось бы узнать об этом поподробнее", — отреагировал Небензя.
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В миреРоссияООНСовет Безопасности ООНСергей КислицаВасилий НебензяУкраинаДонбасс
 
 
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