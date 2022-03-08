https://ria.ru/20220308/zveri-1777107162.html

Небензя рассказал о настоящих "зверях" на Украине

Небензя рассказал о настоящих "зверях" на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

Небензя рассказал о настоящих "зверях" на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал "зверьми" тех военных Украины и представителей националистических батальонов, которые атаковали Донбасс в течение 8... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T02:15

2022-03-08T02:15

2022-03-08T02:15

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ООН, 8 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал "зверьми" тех военных Украины и представителей националистических батальонов, которые атаковали Донбасс в течение 8 лет.Ранее сегодня на заседании СБ ООН постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что буква Z, которая нанесена на российскую технику на Украине, ассоциируется у него со словом "звери".Кроме того, Кислица обратился к публикации в Twitter российского посольства в Великобритании. В ней приводятся слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что цель специальной военной операции — остановить любую войну, которая может произойти на украинской территории, либо войну, которая может там начаться. Кислица обратился с советом к российским дипломатам в Лондоне. "В Лондоне в случае проблем с психическим здоровьем вы можете набрать 111", — сказал украинский постпред."Я не хочу комментировать последние заявления украинского представителя. Мне только очень непонятно, откуда у ему так хорошо известны адреса… учреждений, которые занимаются психическим здоровьем. Хотелось бы узнать об этом поподробнее", — отреагировал Небензя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/prestupleniya-1777103188.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, оон, совет безопасности оон, сергей кислица, василий небензя, украина, донбасс