https://ria.ru/20220308/zhurnalisty-1777177166.html
New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России
New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России - РИА Новости, 08.03.2022
New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России
Американская газета New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России из-за нового российского закона о фейках о действиях российских военных. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:19
2022-03-08T19:19
2022-03-08T19:46
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сша
украина
the new york times
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Американская газета New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России из-за нового российского закона о фейках о действиях российских военных.В опубликованном во вторник заявлении газеты говорится, что она "временно вывозит своих журналистов из России на фоне принятого ранее закона".Совет Федерации одобрил на прошлой неделе закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/memorandum-1777168072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, сша, украина, the new york times
19:19 08.03.2022 (обновлено: 19:46 08.03.2022)
New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России
New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России из-за закона о фейках