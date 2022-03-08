Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/zhurnalisty-1777177166.html
New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России
New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России - РИА Новости, 08.03.2022
New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России
Американская газета New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России из-за нового российского закона о фейках о действиях российских военных. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:19
2022-03-08T19:46
в мире
россия
сша
украина
the new york times
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148214/06/1482140673_0:0:3528:1986_1920x0_80_0_0_955fcdd52ed68fe7361c91736ce5713b.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Американская газета New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России из-за нового российского закона о фейках о действиях российских военных.В опубликованном во вторник заявлении газеты говорится, что она "временно вывозит своих журналистов из России на фоне принятого ранее закона".Совет Федерации одобрил на прошлой неделе закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/memorandum-1777168072.html
https://ria.ru/20220308/cia-1777163712.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148214/06/1482140673_185:0:3332:2360_1920x0_80_0_0_077131081c080959b757209bbd21a151.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, the new york times
19:19 08.03.2022 (обновлено: 19:46 08.03.2022)
 
New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России

New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России из-за закона о фейках

© AFP 2022 / Emmanuel DunandВход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Американская газета New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России из-за нового российского закона о фейках о действиях российских военных.
В опубликованном во вторник заявлении газеты говорится, что она "временно вывозит своих журналистов из России на фоне принятого ранее закона".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
17:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Киеве нашли замену Будапештскому меморандуму
Совет Федерации одобрил на прошлой неделе закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
16:58
Экс-агент ЦРУ объяснил, почему США не реагируют на просьбу Зеленского
 
В миреРоссияСШАУкраинаThe New York Times
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала