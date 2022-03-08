https://ria.ru/20220308/zhurnalisty-1777177166.html

New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России

New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России - РИА Новости, 08.03.2022

New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России

Американская газета New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России из-за нового российского закона о фейках о действиях российских военных. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T19:19

2022-03-08T19:19

2022-03-08T19:46

в мире

россия

сша

украина

the new york times

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Американская газета New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из России из-за нового российского закона о фейках о действиях российских военных.В опубликованном во вторник заявлении газеты говорится, что она "временно вывозит своих журналистов из России на фоне принятого ранее закона".Совет Федерации одобрил на прошлой неделе закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/memorandum-1777168072.html

https://ria.ru/20220308/cia-1777163712.html

россия

сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, украина, the new york times