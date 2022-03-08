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ООН призвала дать жителям на Украине покинуть зоны боевых действий
ООН призвала дать жителям на Украине покинуть зоны боевых действий - РИА Новости, 08.03.2022
ООН призвала дать жителям на Украине покинуть зоны боевых действий
ООН призывает все стороны на Украине давать жителям безопасно покидать зоны боевых действий в тех направлениях, в которых они пожелают, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T02:35
2022-03-08T02:35
2022-03-08T02:35
в мире
оон
мартин гриффитс
украина
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ООН, 8 мар — РИА Новости. ООН призывает все стороны на Украине давать жителям безопасно покидать зоны боевых действий в тех направлениях, в которых они пожелают, заявил на заседании СБ ООН замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс."Стороны должны постоянно заботиться о том, чтобы беречь гражданское население, дома и гражданскую инфраструктуру в ходе своих военных операций. Это включает в себя обеспечение безопасного прохода гражданским лицам для добровольного покидания районов активных боевых действий в выбранном ими направлении. Все гражданские лица, остаются они или уезжают, должны пользоваться уважением и защитой", — сказал Гриффитс.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, мартин гриффитс, украина
ООН призвала дать жителям на Украине покинуть зоны боевых действий
Замгенсека ООН Гриффитс призвал дать жителям на Украине покинуть зоны боевых действий