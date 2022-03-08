https://ria.ru/20220308/zhiteli-1777107729.html

ООН призвала дать жителям на Украине покинуть зоны боевых действий

ООН призвала дать жителям на Украине покинуть зоны боевых действий - РИА Новости, 08.03.2022

ООН призвала дать жителям на Украине покинуть зоны боевых действий

ООН призывает все стороны на Украине давать жителям безопасно покидать зоны боевых действий в тех направлениях, в которых они пожелают, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T02:35

2022-03-08T02:35

2022-03-08T02:35

в мире

оон

мартин гриффитс

украина

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ООН, 8 мар — РИА Новости. ООН призывает все стороны на Украине давать жителям безопасно покидать зоны боевых действий в тех направлениях, в которых они пожелают, заявил на заседании СБ ООН замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс."Стороны должны постоянно заботиться о том, чтобы беречь гражданское население, дома и гражданскую инфраструктуру в ходе своих военных операций. Это включает в себя обеспечение безопасного прохода гражданским лицам для добровольного покидания районов активных боевых действий в выбранном ими направлении. Все гражданские лица, остаются они или уезжают, должны пользоваться уважением и защитой", — сказал Гриффитс.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/tishina-1777097723.html

украина

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, оон, мартин гриффитс, украина