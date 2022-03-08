Страны МЭА готовы поставить нефть из аварийных запасов для снижения цен
Глава МЭА Бироль заявил о готовности поставить нефть из аварийных запасов для снижения цен
Добыча нефти
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Страны Международного энергетического агентства (МЭА) готовы поставить на рынок необходимые объемы нефти из аварийных запасов, чтобы снизить растущие цены, заявил глава организации Фатих Бироль.
Мировые цены на нефть во вторник ускорили рост до 5% и более после новостей о том, что США намерены прекратить импорт нефти из РФ. В ходе торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала в цене на 5,69%, до 130,22 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 5,2%, до 125,61 доллара.
На прошлой неделе страны МЭА уже договорились продать 60 миллионов баррелей из нацзапасов.
"Мы готовы поставлять столько нефти, сколько необходимо. Мы наблюдаем за рынками, мы готовы продавать нефть из запасов", - заявил глава МЭА газете Financial Times. Он отметил, что 60 миллионов баррелей составляют только 4% от суммарных стратегических запасов стран МЭА.
В понедельник вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
Международное энергетическое агентство было создано в 1974 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Поводом к этому послужил нефтяной кризис 1973-1974 годов, в ходе которого ряд крупнейших арабских производителей объявили "нефтяное эмбарго". Сейчас в состав организации входит 31 страна. Главная цель МЭА - содействие обеспечению энергобезопасности в мире.