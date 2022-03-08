Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/zakupki-1777135910.html
Правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий
Правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий - РИА Новости, 08.03.2022
Правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий
Правительство России упростило процедуры закупок медицинских изделий, начальная цена контракта по упрощённой системе повышена с 3 миллионов до 50 миллионов... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:54
2022-03-08T12:06
правительство рф
экономика
михаил мишустин
госдума рф
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:198:2902:1830_1920x0_80_0_0_f4450384157c3c7b88b76fbc63eeab52.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Правительство России упростило процедуры закупок медицинских изделий, начальная цена контракта по упрощённой системе повышена с 3 миллионов до 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство продолжает принимать дополнительные меры по повышению стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. Принято решение об упрощении процедуры закупок медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов. Теперь медицинские организации смогут приобретать ещё больше таких изделий по упрощённой схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки закупок."Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощённой системой, повышается с 3 миллионов до 50 миллионов рублей", - подчеркивается в сообщении.Добавляется, что также увеличивается годовой объём закупок медицинских изделий по упрощённой схеме – с 100 миллионов до 750 миллионов рублей. Кроме того, Минздрав вместе с Федеральным казначейством и Росздравнадзором будут вести постоянный мониторинг цен на такие медицинские изделия и информировать правительство о результатах этой работы.Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального закона, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса. Он был принят и одобрен Советом Федерации 4 марта. Новое постановление позволит реализовать часть предложенных правительством мер.
https://ria.ru/20220308/meditsina-1777129553.html
https://ria.ru/20220308/pomosch-1777125015.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586740754_0:0:2902:2177_1920x0_80_0_0_7f434eb1aa3d1768e4e895a009d40898.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
правительство рф, экономика, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
11:54 08.03.2022 (обновлено: 12:06 08.03.2022)
 
Правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий

Правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Правительство России упростило процедуры закупок медицинских изделий, начальная цена контракта по упрощённой системе повышена с 3 миллионов до 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство продолжает принимать дополнительные меры по повышению стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. Принято решение об упрощении процедуры закупок медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров России - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
10:51
Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз иностранных медизделий
Отмечается, что речь идёт о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов. Теперь медицинские организации смогут приобретать ещё больше таких изделий по упрощённой схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки закупок.
"Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощённой системой, повышается с 3 миллионов до 50 миллионов рублей", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что также увеличивается годовой объём закупок медицинских изделий по упрощённой схеме – с 100 миллионов до 750 миллионов рублей. Кроме того, Минздрав вместе с Федеральным казначейством и Росздравнадзором будут вести постоянный мониторинг цен на такие медицинские изделия и информировать правительство о результатах этой работы.
Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального закона, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса. Он был принят и одобрен Советом Федерации 4 марта. Новое постановление позволит реализовать часть предложенных правительством мер.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
10:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из Донбасса
 
Правительство РФЭкономикаМихаил МишустинГосдума РФСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала