https://ria.ru/20220308/zakupki-1777135910.html

Правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий

Правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий - РИА Новости, 08.03.2022

Правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий

Правительство России упростило процедуры закупок медицинских изделий, начальная цена контракта по упрощённой системе повышена с 3 миллионов до 50 миллионов... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T11:54

2022-03-08T11:54

2022-03-08T12:06

правительство рф

экономика

михаил мишустин

госдума рф

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Правительство России упростило процедуры закупок медицинских изделий, начальная цена контракта по упрощённой системе повышена с 3 миллионов до 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство продолжает принимать дополнительные меры по повышению стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. Принято решение об упрощении процедуры закупок медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов. Теперь медицинские организации смогут приобретать ещё больше таких изделий по упрощённой схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки закупок."Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощённой системой, повышается с 3 миллионов до 50 миллионов рублей", - подчеркивается в сообщении.Добавляется, что также увеличивается годовой объём закупок медицинских изделий по упрощённой схеме – с 100 миллионов до 750 миллионов рублей. Кроме того, Минздрав вместе с Федеральным казначейством и Росздравнадзором будут вести постоянный мониторинг цен на такие медицинские изделия и информировать правительство о результатах этой работы.Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального закона, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса. Он был принят и одобрен Советом Федерации 4 марта. Новое постановление позволит реализовать часть предложенных правительством мер.

https://ria.ru/20220308/meditsina-1777129553.html

https://ria.ru/20220308/pomosch-1777125015.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

правительство рф, экономика, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)