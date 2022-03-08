https://ria.ru/20220308/zakon-1777166267.html

Путин подписал закон, позволяющий ПАО выкупать акции в упрощенном порядке

Путин подписал закон, позволяющий ПАО выкупать акции в упрощенном порядке - РИА Новости, 08.03.2022

Путин подписал закон, позволяющий ПАО выкупать акции в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет публичным акционерным обществам (ПАО) право до конца 2022 года выкупать свои акции на... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:19

2022-03-08T17:19

2022-03-08T17:19

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498183_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_523a0beb0c3ab6774da806a42a68b420.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет публичным акционерным обществам (ПАО) право до конца 2022 года выкупать свои акции на бирже в упрощенном порядке. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон, внесенный правительством РФ, предоставляет ПАО до конца текущего года право обратного выкупа (buy back) размещенных ранее акций в упрощенном порядке, за исключением их приобретения в целях сокращения их общего количества. Такой обратный выкуп будет возможен при одновременном соблюдении ряда условий.Во-первых, выкупаемые акции допущены к организованным торгам, во-вторых, их средневзвешенная цена, определенная за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 года, снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций, определенной за три месяца начиная с 1 января 2021 года, на 20% и более. В-третьих, значение основного индекса фондового рынка, рассчитанного организатором торговли, за аналогичный период упало на 20% и более.В-четвертых, акции должны приобретаться через брокера на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу их участников. При этом приобретение акций должно осуществляться на основании решения совета директоров (набсовета) ПАО. Причем общество должно будет уведомить Банк России о выкупе акций, приложив документы, которые подтверждают выполнение этих условий. А на сам выкуп не будет распространяться ряд норм закона об акционерных обществах (АО), в том числе об ограничении объема средств, направляемых на приобретение акций.Помимо этого, закон разрешает АО и обществам с ограниченной ответственностью не уменьшать свой уставный капитал, а также не ликвидироваться в случае, если стоимость их чистых активов по окончании 2022 года будет ниже размера их уставного капитала. Одновременно уточняются отдельные нормы, касающиеся проведения годовых собраний акционеров в текущем году. В частности, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, будут вправе вносить в повестку собрания новые предложения взамен поступивших от них ранее, в том числе по кандидатам в органы управления АО.

https://ria.ru/20220308/zakon-1777161152.html

https://ria.ru/20220306/mery-1776913029.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, владимир путин