16:35 08.03.2022 (обновлено: 16:42 08.03.2022)
Путин подписал закон о новых кредитных каникулах
Путин подписал закон о новых кредитных каникулах для граждан и малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон, внесенный правительством РФ, предоставляет такое право данным категориям заемщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта текущего года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период.
Причем обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в "ковидный" период уже использовали подобное право, пояснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Кредитные каникулы в РФ могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочку платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера. Условия предоставления новых каникул аналогичны тем, что уже предусмотрены действующим законодательством: падение доходов более чем на 30%, размер кредита не больше установленного кабмином предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода.