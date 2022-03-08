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Путин подписал закон о новых кредитных каникулах
Путин подписал закон о новых кредитных каникулах - РИА Новости, 08.03.2022
Путин подписал закон о новых кредитных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:35
2022-03-08T16:42
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон, внесенный правительством РФ, предоставляет такое право данным категориям заемщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта текущего года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период.Причем обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в "ковидный" период уже использовали подобное право, пояснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.Кредитные каникулы в РФ могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочку платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера. Условия предоставления новых каникул аналогичны тем, что уже предусмотрены действующим законодательством: падение доходов более чем на 30%, размер кредита не больше установленного кабмином предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода.
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экономика, россия, владимир путин
16:35 08.03.2022 (обновлено: 16:42 08.03.2022)
 
Путин подписал закон о новых кредитных каникулах

Путин подписал закон о новых кредитных каникулах для граждан и малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон, внесенный правительством РФ, предоставляет такое право данным категориям заемщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта текущего года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период.
Причем обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в "ковидный" период уже использовали подобное право, пояснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Кредитные каникулы в РФ могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочку платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера. Условия предоставления новых каникул аналогичны тем, что уже предусмотрены действующим законодательством: падение доходов более чем на 30%, размер кредита не больше установленного кабмином предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
15:03
На выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет выделят 455 миллиардов рублей
 
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